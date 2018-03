Por confusión, yucateco paga la casa de funcionario campechano

Una confusión de nombres ha originado que un yucateco sea uno de los pocos casos de homonimia a nivel nacional

DE AQUÍ PARA ALLÁ

Ricardo Leonardo Poot Montero acudió a La Verdad Yucatán para exponer un, puesotorgada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),, pues nunca la solicitó ante el órgano de vivienda. El afectado dijo que su pesadilla inició cuando empezó a laborar en empresas que brindan todas las prestaciones de ley, pues al cobrar la primera quincena se llevó la sorpresa de unapor concepto de crédito de vivienda, descuento que se reflejaba quincenalmente. Ante esta situación, acudió a las instalaciones del Infonavit en Yucatán para averiguar qué estaba pasando y allá le informaron que la casa la obtuvo Ricardo Raúl Poot Montero, un funcionario del Gobierno del Estado de Campeche, quien obtuvo un predio en el Fraccionamiento Tulipanes con un valor de más de 700 mil pesos.‘Personal del Infonavit en forma poco cortés me dijeron que era mi problema y que yo vaya al IMSS para que verifique el por qué mi número de seguro social está vinculada con la deuda de Ricardo Raúl Poot Montero y (estando allá) me dijeron que no era problema de ellos sino del Infonavit’, mencionó en entrevista. Tras las negativas en todos lados, Poot Montero decidió dejar de trabajar para no pagar, por lo que incursionó en el comercio informal para poder sostener a su familia, pero la necesidad de tener seguro social lo obligó a emplearse de nuevo a un trabajo formal, aunque alegó que su sueldo no le alcanza, ya que quincenalmente le quitan 500 pesos.