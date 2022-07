Por conflicto ejidal, vuelven a bloquear zona arqueológica en Yucatán

Por conflicto ejidal, vuelven a bloquear zona arqueológica de Yucatán

Tremendo enfrentamiento de ejidatarios se vivió a las primeras horas de este miércoles a la entrada de Dzibilchaltún, donde habitantes de la comisaría meridana de Chablekal pelean fechas para el pago de tierras y expropiación de la zona arqueológica.

El zafarrancho comenzó poco antes de las 5 horas, cuando la guardia del grupo ejidal que mantiene el bloqueo en el parador turístico, fue sorprendida por otro conjunto de pobladores que quieren aperturar el punto donde se encuentra el templo conocido como La Casa de las Siete Muñecas y el Cenote Xlacah.

Y es que desde hace poco más de cuatro meses, un grupo de pobladores originarios de dicho ejido ubicado al norte de Mérida, bloquearon nuevamente el sitio para exigirle al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), un nuevo acuerdo por las hectáreas que comprenden el parque nacional donde se ubica Dzibilchaltún.

Exigen expropiación

Bloqueo a las afueras de la zona arqueológica de Dzibilchaltún

El conflicto por el pago de tierras comenzó desde años atrás, pero se intensificó durante la administración del comisario ejidal Manuel Aban Can, quien gestionó ante el Centro INAH Yucatán, el pago por la expropiación de 53 hectáreas que comprenden la zona arqueológica.

En julio de 2019 solicitaron el pago y después de un año, en vista de la falta de interés para realizar el trámite ante la federación, los ejidatarios decidieron tomar las oficinas de la dependencia federal, ubicadas en la colonia Gonzalo Guerrero de Mérida.

Después de llegar a un acuerdo, levantaron el bloqueo y reanudaron las mesas de negociación, pero éstas se vieron nuevamente interrumpidas por parte de los ejidatarios, quienes alegaron tardanza en el trámite.

Fue así como en julio de 2021 tomaron el acceso principal de la zona arqueológica, presionando tanto al gobierno del Yucatán, como al delegado del INAH en Yucatán, Eduardo López Calzada, a acelerar el proceso de la expropiación.

Y es que por decreto presidencial, en 1988 se estableció como parque nacional un polígono de poco más de 400 hectáreas ubicadas al norte del municipio de Mérida, por la existencia del sitio de estructuras mayas.

Este terreno le fue restado a la extensión del ejido de Chablekal, sin que hasta el momento hayan recibido un beneficio económico por el uso y venta de boletaje en la zona arqueológica, por lo que buscaron la expropiación de los terrenos que comprenden únicamente el sitio turístico.

Para esto, se acordó entre el ejido y la federación el pago de 127 millones de pesos por las 53 hectáreas mencionadas, cuyo primer pago de 30 millones debió efectuarse el pasado 17 de junio, en beneficio de 355 personas que comprenden el padrón oficial del ejido.

No obstante, el pago no se efectuó debido a que otro grupo encabezado por el ejidatario Alfonso Can Tec, volvió a tomar Dzibilchaltún a finales de febrero de 2021, bajo el alegato de que no hay claridad en las cantidades asentadas en las actas de las asambleas realizadas en diciembre de 2021.

El ejidatario refirió que en el acuerdo consensuado a finales del año pasado, solo se establece la fecha y cantidad de los primeros 30 millones de pesos, pero el acta no menciona el faltante de los otros 97 millones.

“¿Si cobramos los 30, cómo podemos alegarles a ellos que nos paguen el saldo? Esa es la inconformidad de nosotros, que diga en el acta de asamblea que se paguen los 127 millones de pesos, que se paguen los 30 de anticipo y diga cuándo nos van a pagar el saldo”, indicó Can Tec.

Explicó que tres de sus compañeros se encontraban haciendo guardia a las afueras de la zona arqueológica, cuando poco antes del amanecer recibieron la visita de decenas de ejidatarios, quienes con lujo de violencia quisieron retirarlos del lugar.

Ultimatum presidencial

La Casa de las Siete Muñecas en la zona arqueológica de Dzibilchaltún

En contraparte, el ex comisario ejidal, Manuel Aban Can, señaló que quienes mantienen el bloqueo es un grupo minoritario, que perjudicarán económicamente a más de 300 habitantes de Chablekal, en caso de que no retiren su plantón antes del próximo viernes 8 de julio.

Explicó que el fin de semana pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Yucatán y se enteró que no se había efectuado el primer pago por los terrenos, por lo que ordenó regresar el dinero a las arcas de la federación, si no se arregla el conflicto ejidal antes de este fin de semana.

“Por eso tomamos esta decisión, no es a la fuerza, simplemente queremos defender el derecho de nuestros compañeros ejidatarios, que la mayoría sí quiere cobrar su dinero”, expresó.

Aban Can aseguró que el grupo encabezado por Can Tec está “confundido”, porque piensan que los 127 millones de pesos corresponden a la totalidad del parque nacional, por lo que ya han intentado explicar que solo se toma en cuenta la zona arqueológica, aunque no han podido llegar a un acuerdo.

Refirió que “es ilógico” que los ejidatarios exijan una fecha para el segundo pago, cuando ni siquiera se ha efectuado el primero, pero aseguró que llegarán a un acuerdo para no perder los recursos que ya se encuentran listos para ser entregados y que no podrían ser gestionados nuevamente.

