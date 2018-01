Ponen bajo la lupa a las gasolineras de Mérida

gasolineras de Mérida

José Antonio Nevárez Cervera, delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que aunque se han realizado algunos apercibimientos a algunas gasolineras, hasta la fecha ninguna ha sido multada por no exhibir precios o condicionar la venta de gasolina al público en general.

Indicó que si bien los precios de las gasolinas ya fueron liberados y por lo tanto, pueden ser ajustados por los expendedores, la Profeco debe vigilar que las estaciones de servicio muestren los costos tanto a consumidores como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), aunque dijo que es ésta última instancia la que vigila los parámetros de los precios, aunque no hay un control sobre estos.

Por lo anterior, dijo que la dependencia que está a su cargo está realizando inspecciones para que dichos comercios tengan los precios del combustible a la vista, esto para que concuerden con la facturación y los recibos comerciales. También se verifica que la venta de los productos no se condiciones y que los establecimientos reciban todo tipo de moneda y billete.

‘Que no llegues a una gasolinera y te digan en qué bomba sí puedes cargar y en cuál no, que cuando se solicite la facturación no se niegue, que no dejen de aceptar cualquier tipo de moneda porque hemos tenido gasolineras donde los billetes de mil no los quieren aceptar’, mencionó.

Al respecto, Nevárez Cervera expresó que por cuestiones de comportamiento comercial ninguna gasolinera en el estado ha sido sancionada, aunque sí se han realizado apercibimientos (advertencias).