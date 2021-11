Pone a la venta arreglos florales de ex novio infiel en Mérida y se vuelve viral

A través de las redes sociales, una mujer se ha vuelto viral al poner en venta los arreglos florales de un ex novio infiel en Mérida.

Se trata de una mujer que se hace llamar Karina Torres en redes sociales, quien dijo que los arreglos florales son de su amiga y los ha recibido de un joven que le fue infiel.

Asegurando que no se trata de una broma, Karina dijo que los arreglos están a la venta y que el novio fue infiel.

De acuerdo con la usuarias, son varios los arreglos que se pusieron a la venta.

‘Seguimos vendiendo las flores del ex novio infiel, ya se vendieron los otros, es que no solo es uno son varios, esté en 250 para venir a buscar (no es broma si están a la venta)’.