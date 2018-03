Pone Iepac trampas a independientes en Yucatán

Pone Iepac candados fiscales incumplibles; acusan nueva depuración; echan la bolita al INE

TOPES IRREALES

SERIE DE IRREGULARIDADES

Aspirantes independientes exigen al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) modificar los criterios de, pues consideran que hay excesos yque implican un trabajo burocrático, cuando aún cuentan con ningún presupuesto o apoyo, público o privado, para sus campañas. Cuestiones tan simples comoen cuentas de las asociaciones civiles que tuvieron que conformar, así como su origen son de las principales por el excesivo burocratismo. En conferencia de prensa en las instalaciones del Iepac, los independientes aseguraron que el cumplir con lasque les exige la autoridad electoral los distrae del verdadero objetivo que buscan, reunir las firmas de ciudadanos que les brinden el respaldo para obtener el registro como candidatos independientes.Irene Piña, quien se inscribió como aspirante a una diputación local, señaló que tienen la intención de trabajar con voluntarios, pues como ciudadanos no tienen recursos para contratar servicios de gente que recaben las firmas, por lo cual no están pagando, pues es un apoyo que reciben de sus seguidores. Sin embargo, asegura que el Iepac les ha solicitado ponerle un valor al trabajo que realizan, por lo que, si de inicio contaba con 30 o 40 personas para esa labor, al cuantificársele el tiempo y el número de personas como gasto, con solo ese grupo ya estaría rebasando su tope de campaña. Con solo 10 personas, que serían las que pudiera utilizar para recolectar las firmas, para ajustarse al gasto que le cuantifica la autoridad electoral, no tendrían la capacidad para recabar el número de firmas que necesita para tener su registro. Además, quieren cuantificar como gastos los teléfonos celulares, donde se descarga la aplicación para registrar las firmas, lo cual es absurdo, pues esos equipos son propiedad de quienes los están apoyando en esa labor.Por su parte, Alberto Esteban Rafful Quiñonez, quien aspira al V Distrito local, anunció que buscarán, a través de las instancias legales, combatir y seguir con el proyecto de las candidaturas independientes, porque es un derecho el que sean votados como ciudadanos. Recordó que desde el principio de la solicitud empezaron mal, pues el primer contratiempo fue con las cuentas bancarias, pues el acta constitutiva de la Asociación Civil que presentaron, fue un formato que les proporcionó el propio Iepac y no era el correcto. También, dijo, algunas instituciones bancarias solicitaron en día sábado, como en su caso, un depósito de 20 mil pesos para que no se cancelara la cuenta, a lo que se sumó otro problema, que el formato para dicho deposito tenía que ser un documento especial, lo cual nunca les comunicaron. Eso, anotó, nos hizo cometer una primera falta, aun sin iniciar el proceso, por lo que no saben de qué manera se van a subsanar esas cuestiones, pues al cuantificárseles algo que en principio no se les notificó, los hará que cometan faltas. ‘Si la autoridad electoral me va a cuantificar los 40 celulares de las 40 personas que me van a ayudar a recabar las firmas, los vehículos, bocinas y la casa donde tengo mi oficina, en automático quedo fuera, pues rebasaría el tope que me corresponde para la candidatura que busco’, aseguró. Destacó que comenzará sus eventos promocionales el sábado, pero hay que avisar con 72 horas de anticipación, pero no les han proporcionado la clave de SIP, para incorporarla al sistema y ser autorizados. Adrián Gorocica Rojas, aspirante a diputado, lamentó que el INE de información diferente a la que el Iepac les comunicó, pues a final de cuentas en materia de fiscalización están aplicando los criterios del Instituto Nacional Electoral, pues con la información que les proporcionó el organismo local salieron más confundidos.