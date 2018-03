Políticos deben cuidar crecimiento económico de Yucatán

La reindustrialización de Yucatán permite un desarrollo mayor al del resto del país

Luego de hacer un llamado a los políticos para que no descuiden el crecimiento económico en la entidad con el proceso electoral, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Amenofis Acosta Ríos, dijo que la economía en Yucatán crece debido a que los índices manufacturero y no manufacturero se encuentran en zona de expansión por cuarto y quinto meses consecutivos, respectivamente, gracias a la reindustrialización que se vive en este momento con la llegada de empresas de carácter mundial que nos han permitido un crecimiento superior al de la media nacional. A nivel nacional el crecimiento económico es de dos puntos, mientras que en Yucatán estamos un punto porcentual arriba. “La permanencia de ambos indicadores por arriba del nivel de 50 unidades refleja una persistente recuperación de la actividad económica, debido a la reactivación de las exportaciones principalmente”, dijo. En el tema industrial, “a nivel estatal estamos creciendo a doble dígito lo cual no sólo está por encima de la media nacional, sino desbordado en relación al resto del país”. Explicó que el Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad económica. Cuando el índice se encuentra por encima del umbral, un aumento se interpreta como señal de una expansión futura más rápida; cuando está por debajo, un incremento se interpreta como señal de una contracción futura más lenta. Agregó que a nivel nacional la economía ha comenzado a desacelerarse, particularmente por la pérdida de impulso en la industria manufacturera, la caída de la producción petrolera y la falta de crecimiento en la inversión y se espera que el impacto sobre el Producto Interno Bruto de los sismos de septiembre sea marginal debido al ágil regreso a la continuidad, la solidaridad que observó la población y los esfuerzos de reconstrucción. La mediana de los pronósticos de PIB para 2017 de la encuesta que levanta el Comité Nacional de Estudios Económicos (CNEE) del IMEF, se revisó ligeramente a la baja de 2.15% a 2.10%. Para 2018 las expectativas continúan situando la tasa de crecimiento del PIB en 2.4%. Respecto a la inflación anual, la mediana de las proyecciones de la encuesta se ubica en 6.3%, habiéndose incrementado 10 puntos base con respecto a la encuesta de septiembre, y se mantiene en 3.8% para finales de 2018. El riesgo más crítico del momento es la incertidumbre que continúa generando la renegociación del TLCAN lo cual se refleja en los niveles de volatilidad del tipo de cambio y otros precios de activos locales.Inflación mensual: La inflación mensual en Mérida fue de 0.3053% en Septiembre de 2017, teniendo una disminución en comparación con el mes de Agosto 2017. Inflación anualizada: La inflación anualizada al mes de Septiembre de 2017 fue de 6.4919% estando por arriba de la variación anual en los precios de la región que crecieron en 5.8858%, así como también por encima de la inflación anualizada a nivel nacional de 6.35%. Inflación acumulada: Los precios en Mérida han acumulado un crecimiento positivo durante el noveno mes del año 2017 de 3.7186%, mientras que a nivel nacional se ha acumulado 4.4052 puntos porcentuales. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el mes de septiembre subió 0.31 por ciento mensual, el menor desde junio y debajo del 0.43 por ciento estimado por el consenso. Con ello la tasa anual bajó a 6.35 por ciento (6.47 por ciento esperado), la menor cifra en un trimestre. De acuerdo con el INEGI, en términos anuales la mayor presión sobre el índice nacional estuvo a cargo de los energéticos, seguidos por las mercancías alimenticias y las no alimenticias. Sin embargo, el componente subyacente de la inflación avanzó 4.80 por ciento anual, tocando el nivel más bajo desde mayo. A su interior crecieron 6.17 por ciento anual las mercancías y 3.63 por ciento los servicios, que también destacaron por perder impulso. Para octubre se pronostica un nuevo repunte en la inflación por el retiro del subsidio a las tarifas eléctricas, la depreciación del peso, el precio máximo por la gasolina y algunos productos agropecuarios. El PIB Estatal creció durante el Primer Trimestre de 2017 un 6.1%. La actividad con mayor avance en el Primer Trimestre de 2017 fue la actividad industrial con un porcentaje de 12.4%, seguida de las actividades primarias con un crecimiento del 9.0%, mientras que la actividad de servicios manifiestan un crecimiento de 3.0% El empleo formal en el Estado a Septiembre de 2017 registra 357,304 asegurados en el IMSS de los cuales 320,841 se consideran permanentes; lo anterior indica una aumento en ambos registros comparados con las cifras de Agosto 2017 1.225% y 1.286% respectivamente).