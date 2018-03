Políticas públicas ambientales basadas en investigación y estudio

Al asistir como invitado a las VI Jornadas Mastozoológicas: “Problemas globales, soluciones puntuales”, el delegado de la Semarnat reconoció la importancia del estudio de la mastozoología y ponderó su gran utilidad para los servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, MVZ Carlos Berlín Montero, subrayó la importancia del estudio de la mastozoología y ponderó su utilidad para los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes pueden, aseveró, “utilizarla para aplicar las políticas públicas más adecuadas para cuidar y preservar estas especies, que tienen un papel protagónico en la cadena biológica”. Berlín Montero manifestó lo anterior al asistir como invitado a las VI Jornadas Mastozoológicas: “Problemas globales, soluciones puntuales”, organizadas por la Asociación Mexicana de Mastozoología, A.C. (AMMAC), que tienen lugar del 25 al 27 de octubre en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CCBA) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). El delegado federal reconoció la importancia de las tareas que realizan los estudiantes, maestros e investigadores de la mastozoología y, en general, de las ciencias que se dedican a los temas de los ecosistemas y del medio ambiente, enfatizando que “En lo personal, como servidor público, su esfuerzo me compromete y me obliga a seguir redoblando el paso porque hay mucho qué hacer por el planeta”. Ante el presidente de la AMMAC, Mtro. Javier Enrique Sosa Escalante; el rector de la UADY, Dr. José de Jesús Williams; y el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado (SEDUMA), Dr. Eduardo Batllori Sampedro; entre otras distinguidas personalidades del ámbito académico, gubernamental y de la investigación, así como estudiantes y público en general, el MVZ Carlos Berlín concluyó:Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología, A.C., Mtro. Javier Enrique Sosa Escalante, indicó que la asociación se formó en 1984 y “está integrada por investigadores, profesores y público en general interesado en el estudio de los mamíferos y, sobre todo, en plantear alternativas de solución a la problemática que viven no solo los mamíferos y sus ecosistemas, sino, en general, de los recursos naturales de nuestro país y las diferentes regiones que lo componen”.