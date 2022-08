Policías en Yucatán justifican abuso con presunta posesión de narcóticos

Luego de que saliera a la luz el caso de presunto abuso policiaco por parte de los elementos de la Policía Municipal de Tixkokob, contra el joven Alexis Polanco Mian, la corporación intenta justificar su detención con una supuesta posesión de narcóticos.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el pasado sábado Alexis fue detenido por los elementos municipales, luego de que la motocicleta en la que viajaba con rumbo a Yaxkukul, sufriera una avería que lo hizo derrapar.

En el lugar del accidente fue atendido por paramédicos y no requirió del traslado al hospital, pero en lugar de dejarlo libre, la policía de Tixkokob lo trasladó a la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la carretera hacia Euán.

El alcalde de Tixkokob, Fabián Rivera Frías, señaló que al momento de acudir a su auxilio, los elementos municipales encontraron droga y un objeto para consumirla, entre las pertenencias del joven de 22 años.

“Tenemos un montón de pruebas donde al muchachito se le agarran las fotos y todo, se le decomisa su droga, se le decomisa cristal y se le decomisa su pipa”, sostuvo el edil de Tixkokob en defensa de sus elementos.

La madre de Alexis, Rosa María, lo vio en la celda, semidesnudo, pero consciente, por lo que lo dejó tras las rejas al no contar con los recursos para pagar su fianza. Horas más tarde le avisaron que se había alterado y tenía que ir por él.

Al llegar a las oficinas de la dependencia, lo encontró en el pasillo, tirado en el suelo, visiblemente golpeado y con sangre saliendo de su nariz. Alexis estaba rodeado de al menos 12 policías municipales, quienes ofrecieron a su madre trasladarlo al Hospital O’Horán en Mérida y señalaron que ya no era necesario pagar ninguna fianza, ni que se cumplieran sus horas de arresto.

El joven originario de Tixkokob resultó con fracturas en la quijada, el pómulo derecho y golpes en la cabeza y el cuerpo, sufridas aparentemente en el lapso de tres horas, entre el momento en que su mamá lo vio en la celda y cuando le fueron a avisar.

“A él nunca se le trata mal, nunca nada, la verdad y yo por eso quiero que todo se aclare y si mis oficiales tienen algún delito que cometieron, que se les castigue. Y si también el muchachito tiene la culpa, pues también, todo parejo”, expresó Rivera Frías.

-¿Y cómo se lastimó tanto?-, se le cuestionó al alcalde, quien respondió a nombre de sus policías, que “él solo se empezó a aporrear en la celda”, porque ingresó a las instalaciones sin ningún maltrato.

Por su parte, la madre de Alexis condenó las acusaciones del alcalde de Tixkokob, quien aseguró, no los ha querido recibir a pesar de las solicitudes que la familia Polanco Mian ha realizado ante el Ayuntamiento.

“A mi nunca me dijeron que tuviera droga mi hijo, yo llegué a verlo y solo me dijeron que derrapó un raspón tenía, ni me mencionó que estuviera borracho o tuviera droga, nada, nadie me lo mencionó (...) no sé cómo el presidente está diciendo eso, si no nos ha querido dar la cara, ya lo fuimos a ver varias veces”, reprochó Rosa María Mian.

Codhey denuncia el presunto abuso policiaco

Alexis entró bien a las instalaciones de la Policía Municipal y salió con el rostro golpeado

Tras tener conocimiento de los hechos y ratificar la queja con el testimonio de Alexis, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), presentó este viernes una denuncia contra quienes resulten responsables de las lesiones del joven de Tixkokob.

El organismo autónomo informó que tras escuchar la relatoría del caso, contada por los padres de la víctima, los visitadores tomaron el testimonio de Alexis en el Hospital O’Horán de Mérida, el cual se integró en su propia investigación y turnó al área de quejas.

La Codhey informó que este viernes también enviaron una notificación al Ayuntamiento de Tixkokob por la presunta violación de los derechos humanos del joven y le dio un plazo de 15 días a la administración municipal para entregar un informe justificado sobre lo ocurrido durante el tiempo que tuvieron a Alexis bajo su custodia.

Ante esto, el alcalde Rivera Frías mencionó que está dispuesto a recibir a los visitadores de la Codhey y la Fiscalía, con el fin de mostrar sus propias pruebas y aclarar lo sucedido.

“Yo no tengo por qué cuidar a nadie, quien tenga la culpa, el que la hace, la paga”, expresó el edil de Tixkokob.

