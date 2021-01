Policías detienen en Mérida a un perro acusado de matar a un inocente gato

Aunque parece una broma, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informaron que detuvieron a un perro de nombre "Braulio" luego de que mató a un inocente gato en Mérida.

Sobre este inusual hecho, se averiguó que ocurrió el sábado pasado, cuando "Braulio" se escapó de la casa de la abuelita con la que vive, quien horas después fue encontrado bajo arresto por unos policías.

Su familia comenta que el perro es dócil con la gente y estaban preocupados de que se haya ido con otra familia, pero para su sorpresa lo encontraron "detenido" por haber asesinado a una mascota.

El perro asesinó a un gato, motivo por el cual fue detenido por la policía en Mérida.

"Cuando por fin lo ubicamos, en el lugar estaba la unidad 6190 de la SSP Yucatán y los policías nos dijeron que deberíamos llegar a un acuerdo con el dueño de un gato, luego de que Braulio lo mató".

Los dueños del gato pedían una indemnización de mil 500 pesos por la vida de su mascota y quienes se hacían responsables del perro, aceptaron la propuesta otorgando mil pesos de anticipo del pago.

El problema se dio debido a que los 500 pesos restantes lo pagarían después e incluso se comprometieron a pagar un pagaré, pero los dueños del gato asesinado no aceptaron la propuesta.

Por lo anterior, el perro fue detenido por policías y puesto en custodia en la patrulla mencionada, y que en dado caso de no llegar a un acuerdo, el destino de "Braulio" sería la perrera municipal de Mérida.

La familia del perro indicó para La Verdad Noticias que no pueden ver al animal, no saben si le dan comida y lamentaron la actitud de los policías, quienes no les dejan estar en contacto con el perro.

