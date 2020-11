Policías de Yucatán torturan a un hombre; lo colgaron de un árbol para pegarle

A través de redes sociales, un hombre denunció que policías municipales de Chicxulub Pueblo, lo torturaron y lo mantuvieron detenido dos días en la cárcel pública de este municipio de Yucatán, únicamente por pedir ayuda.

De acuerdo con la denuncia que realizó Carlos “N” en su perfil de Facebook, el pasado 11 de noviembre, iba rumbo a su trabajo, pero en su camino vio tirado un cable de alta tensión que llamó su atención, por lo que pidió ayuda a policías.

Un hombre acusó a policías de Yucatán por torturarlo en un árbol.

Lejos de ayudar al hombre, quien buscaba evitar un accidente, los policías se burlaron de él, le comentaron que ellos no eran electricistas y posteriormente se bajaron de su patrulla, lo rodearon y le pidieron sus documentos.

Los uniformados le pidieron que bajara de su automóvil y cuando lo hizo, lo empezaron a agredir, lo subieron a la patrulla donde lo empezaron a golpear, y lo llevaron a montes cercanos donde lo colgaron de un árbol para golpearlo.

“Me amenazaban con que me iba a cargar la chingada, me humillaron y me asfixiaron con una bolsa y hasta agua en la nariz me echaron”.

El hombre realizó la denuncia vía Facebook y allá relató cómo fue torturado por policías.

Carlos “N” mencionó que la tortura siguió, ya que los policías le bajaron los pantalones y su ropa interior, para darle choques eléctricos en la zona de sus genitales y posteriormente fue trasladado a la cárcel pública de Chicxulub Pueblo.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Policías torturan y matan en Yucatán

“Estuve detenido desde el 11 de noviembre en la mañana y apenas hoy por la tarde (13 de noviembre) recuperé mi libertad. Y la recuperé porque no tenían nada (para culparlo de algún delito)", comentó Carlos “N” en su perfil de Facebook.

La víctima comentó que publicar lo sucedido le puede ocasionar más problemas, ya que lo han amenazado a él y a su familia para que no denuncien, pero “estoy hasta la madre. No me voy a quedar callado contra los abusos policiales”.

El hombre indicó que incluso le dieron choques eléctricos en la zona de sus genitales.

Carlos “N” también dijo que él no es el único que ha sufrido abuso por parte de policías, ya que varias personas han sido torturadas e incluso han muerto de manos de policías de Yucatán, tal y como ha informado La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Torturan y matan a hombre en Yucatán; familia de la víctima sospecha de la policía

Previo a este caso, La Verdad Noticias informó que un joven del municipio de Cacalchén también fue golpeado por policías de esa comunidad, dando como pretexto que el muchacho estaba alcoholizado y drogado, algo que desmintió la madre.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Gómez? Síguenos en Google News y mantente informado.