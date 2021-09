Policías de Yucatán se vuelven en héroes al rescatar a turistas atrapados

A través de las redes sociales, una mujer identificada como Daniela Montalvo reconoció la labor de tres policías de Yucatán, quienes la rescataron a ella y a su amigos de en medio del monte.

Según explicó, durante su último viaje al estado de Yucatán, emprendieron un viaje por las costas de Yucatán en un auto rentado.

Sin tener mayor referencia sobre cómo llegar, usaron el GPS para ir al Cuyo rodeando la ciudad a través de un camino que no está pavimentado, pero en un momento dado se vieron en una dificultad, ya que el coche en el que iban se hundió en un enorme charco del que no pudo salir. Cabe señalar que esta mujer dijo que atravesaron el charco porque no se veía profundo.

Los visitantes se quedaron atascados en un charco.

Lo más difícil de esta situación era que se encontraban en medio del monte, a unos 8 kilómetros de llegar al Cuyo y con el tiempo en contra, por que la noche estaba por caer, por lo que sólo les quedaba intentar sacar el vehículo o caminar.

Los visitantes decidieron dejar sus cosas y emprender la caminata, en medio de la fauna y los posibles peligros a los que se pudieran enfrentar, sin embargo, grande fue su sorpresa, cuando a menos de un kilómetro de caminata, se encontraron con unas luces que se trataba nada más y nada menos que de tres uniformados de la Policía Municipal de Tizimín.

Policías de Yucatán héroes de visitantes

Reconocieron la labor de los oficiales.

Estos tres uniformados se volvieron en los héroes de estos visitantes, quienes reconocieron el trabajo de los oficiales, ya que manifestaron que bajaron de su vehículo con sus herramientas para sacar el auto del charco.

Cabe señalar que la mujer destacó que lo que más le impactó a ella y a sus compañeros fue el trato, la disposición y el compromiso con su trabajo; quienes lejos de cuestionamientos o incluso regañarlos por la imprudencia cometida, los ayudaron sin más.

La mujer recalcó que se sintió segura y a salvo, ya que no tardaron en llegar al lugar y realizar el rescate, recalcando que estaban preparados para actuar, incluso dijo que en ningún momento los dejaron solos y los escoltaron hasta llegar a un lugar seguro.

Sin importarles las condiciones, los uniformados se mostraron muy amables.

‘Gracias Benigno Arceo Cuyoc, Pascual Cupul Chan y Omar Rodríguez, policías municipales de Tizimín, por estar ahí, por ayudar y sobre todo por la pasión y entrega con la que realizan su trabajo’.

Fueron las palabras que la mujer señaló para agradecer a los que llamó ‘héroes yucatecos de carne y hueso’.

Pero te preguntarás, ¿cómo supieron los policías del hecho?, pues bien, la joven afectada dijo que a través de una vigilancia que se hace a través de un dron, los policía de Yucatán pudieron percatarse del incidente y acudir a su rescate.

