Policías de Yucatán regalan juguetes junto a Santa Claus

Policías de Yucatán acompañaron a Santa Claus en su recorrido por una comunidad yucateca y llevaron alegría y regalos a los niños.

Porque no todos los policías son iguales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Caminos Peninsular en coordinación con el programa ‘Ko one ex Kaanantibaj’ (vamos a cuidarnos), repartieron regalos a los niños de una comunidad de Valladolid en Yucatán.

Santa Claus iba a bordo de una patrulla de la SSP.

Este gesto de solidaridad con los que menos tienen se realizó con el objetivo de llevar un rato de convivencia con los niños de una comunidad de Valladolid.

A bordo de patrullas de la policía estatal y policía municipal, Santa Claus pasó en caravana por el poblado mientras los niños salían a recibir la sorpresa que les tenían preparado.

En esta dinámica participó la división de prevención del delito de la policía estatal.

Policías entregaban los regalos a los niños de la comunidad.

NAVIDAD ÉPOCA DE DAR Y COMPARTIR

Como bien dice que la navidad es época de dar y compartir, decenas de asociaciones, comercios, personas y dependencias de gobierno realizan actividades para llevar un poquito de felicidad y convivencia a los que menos tienen.

'Lo que cuenta es que los niños se diviertan'.

Hay un sin fin de ejemplos en Yucatán, como el caso de los jóvenes que repartieron despensas en el centro de la Mérida, el de la cocina económica que repartió comida a los que menos tienen o el caso del Santa que repartió juguetes a niños en un hospital de Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Te puede interesar: Santa lleva alegría y regalos a hospital de Yucatán (fotos)

Niños salían a ver a Santa Claus.

Esperemos que más yucatecos se sumen a estas labores que bien le hace a la comunidad para fortalecer los buenos valores y la sana convivencia.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana