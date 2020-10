Policías de Yucatán propinan golpiza y roban a un joven; le rompieron el tímpano

A través de redes sociales, un joven denunció que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán lo golpearon a él y a un amigo en una carretera del estado, además de que les robaron todas sus pertenencias.

De acuerdo con Rogelio “N”, policías de la SSP Yucatán detuvieron el vehículo donde él y su amigo viajaban, para bajarlos a golpes y robarles su telefóno celular, las llaves de su casa, así como tarjetas bancarias y documentos.

Policías golpearon brutalmente a un joven y a su amigo el fin de semana pasado- en Yucatán

Rogelio relató en su perfil de Facebook que tras bajarlos a golpes, intentó recolectar sus papeles para demostrar que todo con su auto estaba en regla, pero los agentes se acercaron a él y le comentaron que no era necesario.

“Me revisaron de forma violenta con vejación sexual incluída y me preguntaron que si traía drogas y les dije la verdad: no. Me dijeron que si revisaban el coche y encontraban me iba a ir muy mal”, dijo la víctima en Facebook.

Relató que uno de los policías esposó a su amigo y lo inhabilitó al otro lado de la carretera, otro oficial lo vigilaba e intimidaba, mientras que un tercer uniformado sacó un cigarro de marihuana que, según la víctima, no era de ellos.

La golpiza que el joven recibió sucedió en un tramo carretero de Yucatán, según la víctima.

“En ese momento me esposaron y me tiraron a la carretera de una patada y me golpearon entre dos durante un par de minutos”.

Rogelio señaló que no le pareció que policías golpearan a alguien sin conocerle, siendo inocente y esposado, por lo que logró ponerse de pie y se paró ante ellos para intentar dialogar, pero sólo provocó que la situación empeore.

“Me golpearon más y me rompieron un tímpano. Me metieron a la parte trasera del antimotín y siguieron los golpes e intimidaciones; me quitaron mi tarjeta bancaria y me obligaron a darles mi nip”, comentó Rogelio.

El motivo de la golpiza fue para robarle sus pertenencias, incluidas las llaves de su casa.

Golpeados y asaltados en una celda de Yucatán

Después de haberlo golpeado, los policías le preguntaron por qué sangraba, que en dónde se había caído, mientras lo golpeaban. “Después de insistir con esa pregunta, entendí que querían quedar libres de toda culpa”, indicó.

Después de ser golpeado, el joven pasó unas horas en una cárcel de Yucatán.

“Me caí de la moto de mi amigo”: esa fue la frase para que los policías lo dejaran de golpear y para que se quedaran con su teléfono celular, su licencia de manejo, su tarjeta de circulación, así como las llaves de su casa.

Los llevaron a una comisaría, la cual no menciona su nombre, y les quitaron la ropa, los metieron a una celda con un pescador detenido que recientemente había tenido Covid-19 y sin darles comida y agua purificada.