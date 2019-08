Policías de Yucatán persiguen y hostigan a repartidores de comida en Mérida

Personas que se dedican a repartir comida a través de las diversas aplicaciones tecnológicas que hay en Mérida, denunciaron que sus derechos han sido atropellados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Yucatán.

Las quejas sobre persecución y hostigamiento judicial han sido reportadas a través de redes sociales por los mismos trabajadores, donde uno de ellos subió un vídeo a Facebook donde narra cómo fue hostigado por elementos de la corporación policíaca.

El denunciante, un joven universitario que en sus ratos libres trabaja para solventar sus gastos, indicó que circulaba sobre la Avenida Canek y al llegar al Home Depot dobló usando la continúa que está señalada, pero metros después fue detenido por una patrulla.

Según explica Oswaldo Sosa, uno de los oficiales de la SSP le pidió sus papeles y él se los dio sin poner resistencia y de forma amable, mientras el policía lo cuestionaba con preguntas como a qué se dedicaba, qué a dónde iba e incluso que qué se dedicaba.

Sin embargo, al cortarle la plática y preguntarle el motivo por el cual lo detuvo le oficial le indicó que porque dobló entre carriles, aunado a notificarle que la motocicleta no era de él, pese a que contaba con documentos que lo acreditaban como el propietario.

“Jamás me leyeron ni me explicaron mis derechos, nos catearon a mí y mi copiloto, se llevaron mi motocicleta a pesar de que su boleta de infracción carece de legalidad y los artículos mal usados que no merecían una sanción”, señaló.