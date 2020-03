Policías de Yucatán “levantaron” e incomunicaron ilegalmente a un estudiante

Un estudiante universitario denunció en redes sociales que policías de Yucatán lo “levantaron” e incomunicaron ilegalmente por el hecho de que su automóvil se parecía a otro que estaba involucrado en un hecho delictivo.

Una vez más elementos de la Policía Estatal se han visto involucrados en una detención ilegal en contra de una persona en Yucatán, quien denunció que fue "levantado" sin haber una orden de aprehensión en su contra.

El estudiante señaló que fue detenido como a un criminal por policías de Yucatán.

“Hoy me intimidaron, me arrebataron mi teléfono celular, lo apagaron, quedé incomunicado, me bajaron a la fuerza de mi auto y un policía irrumpió mi vehículo sin mi autorización”, comentó el joven a través de redes sociales.

El afectado, de nombre Juan “N”., comentó en una publicación de su perfil de Facebook que lo esposaron como a un criminal, y ante la mirada de curiosos, le quitaron sus pertenencias, su ropa y los zapatos que traía puesto.

“Me pusieron en una celda del municipio (que olía a meados y tenía el suelo pegajoso), me privaron de mi libertad”, comentó el estudiante, quien mencionó que a pesar de tener una llamada, no la realizó porque no lo dejaron.

Respecto a los motivos que le dieron los uniformados sobre su detención, Juan comentó que lo arrestaron por ser estudiante e ir a una granja a muestrear animales de campo para su proyecto de tesis que está realizando.

El estudiante realizó su denuncia a través de las redes sociales de Yucatán.

Además de este motivo, los oficiales le comentaron “que mi auto se parecía a otro auto implicado en un evento delictivo, lo cual se me mencionó hasta que me dieron ‘la libre”, publicó en su perfil de Facebook el joven.

Finalmente, el joven señaló que siempre creyó que actuar dentro de la ley, los policías estarían para cuidar y mantener la paz en la sociedad, algo que duda después de este inconveniente con la policía de Yucatán.

Escándalos de la Policía de Yucatán

En otras noticias de Yucatán relacionadas con el tema, es de destacar que esta no sería la primera detención ilegal que realizan elementos de la Policía Estatal, ya que en el pasado se han reportado varios casos similares.

La última controversia de la policía de Yucatán se dio en Progreso, donde elementos estatales presuntamente torturaron a un hombre, quien por las heridas provocadas, terminó falleciendo en una patrulla de la SSP.