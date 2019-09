Policías de Yucatán golpean y patean a un hombre por grabar una detención en Mérida

Un hombre denunció vía redes sociales que fue víctima de abuso policial en Ciudad Caucel el fin de semana pasado, luego de que al salir de un bar fuese detenido y golpeado por varios uniformados estatales.

De acuerdo con el usuario de Facebook, Eduardo Ledesma Cantante, el sábado pasado saliendo, según él, del Bar Lola de Ciudad Caucel, fue detenido por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La detención, manifestó, fue ordenada, al parecer, por dos agentes de la SSP que fueron grabados por Eduardo Ledesma por estar deteniendo a un joven sin motivo aparente, por lo que la agresión fue en venganza.

Tras salir del bar ya mencionado, una patrulla empezó a seguir al hombre, quien viajaba en un carro particular en compañía de un amigo y su madre, quien es la dueña del vehículo en la que los tres viajaban.

Una vez detenidos por petición de los uniformados, la madre del joven entregó los documentos del vehículo y al preguntar el motivo de la detención, los agentes pidieron a los pasajeros que se bajen de la unidad.

El denunciante señaló que los policías empezaron a abrir las puertas del carro, a su mamá la tiraron al piso y a él lo subieron a una camioneta a la fuerza, “y sin hacer fuerza ni nada, un policía me pegó un puñetazo en la cabeza”.

Tanto él como su amigo fueron subidos a la camioneta, pero no fueron trasladados a la comandancia enseguida, ya que les dieron un paseo donde los agarraron a patadas y puñetazos en repetidas ocasiones.

En vez de llevarlos a la comandancia, la patrulla los llevó de nueva cuenta al bar, para que otra patrulla los lleve ahora sí, a la comandancia, no sin antes volver a ser agredidos físicamente por los uniformados.

“Honestamente cuando me cambiaron de camioneta y empezamos a avanzar, yo sentía que me llevarían a un lugar donde me iban a golpear y (después) a tirar por la salida a Campeche”, comentó Eduardo Ledesma.