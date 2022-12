Policías de Progreso agreden a un hombre y lo dejan al borde de la muerte

Elementos de la Policía Municipal de Progreso son acusados de agredir a un hombre que se encuentra al borde de la muerte en un hospital de Mérida.

De acuerdo con el relato de la señora Candy Velázquez, su esposo, Roberto Lanz Hernández, se encuentra al borde de la muerte en el hospital O’Horán luego de ser agredido por elementos de la Policía Municipal de Progreso en un puesto de alcoholimetría.

La angustiada mujer relató que el pasado domingo acudió junto a su esposo y varios familiares al puerto de Progreso.

Tras un día de paseo, alrededor de las 17:00 horas se retiraron del playón de Progreso y al pasar por el retén de alcoholimetría, pasaron, sin embargo, en el coche de atrás iba su sobrino, quien fue detenido por la policía, alegando que marcó que había consumido bebidas embriagantes, sin embargo, el joven no había ingerido.

Los familiares, que son de Playa del Carmen, le avisan a Roberto que su sobrino había sido detenido, por lo que regresaron para ‘defenderlo’ de la presunta arbitrariedad.

Candy cuenta que su esposo bajó de su auto para preguntar el motivo de la detención y en ese momento una de sus cuñadas le indicaron que los policías dieron la orden de detenerlo.

La mujer asegura que fueron tres uniformados, los que fueron detrás de él y en un momento dado, uno de ellos lo empuja, le mete el pie y Roberto cae al piso.

Al caer al piso, Roberto golpeó contra el pavimento el costado derecho de su cabeza, lo que le provocó una fractura que lo mantiene en coma.

Cabe mencionar que Candy asegura que además de provocarle la herida en la cabeza, no le brindaron la atención necesaria, ya que lo dejaron tirado en medio de un charco de sangre, incluso asegura que no solicitaron el apoyo de paramédicos, porque la ambulancia que se hizo cargo de él pasó de largo y fue hasta que se solicitó el apoyo, que la ambulancia retornó.

La esposa de Roberto acusó de negligentes a los uniformados, ya que asegura que por no brindarle los primeros auxilios, convulsionó dentro de la ambulancia.

Ante esta situación, la mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), porque su esposo se encuentra al borde de la muerte.

‘Mi esposo ahorita está en coma, está entubado, no hay…, …Hasta ahorita solamente escucho, grave, muy grave, es lo único que me saben decir, no me dan muchas esperanzas para él’.