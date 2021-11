Policías de Mérida involucrados en caso José Eduardo demandarán a la FGE

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que José Eduardo Ravelo Echeverría murió por neumonía, descartando el hecho de que haya fallecido por turtura y violación, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, indicó que los cuatro policías municipales implicados están buscando limpiar su nombre con una denuncia.

El presidente municipal declaró que la querella sería en contra de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán por falsear dictámenes ministeriales para involucrarlos en crímenes que no cometieron, sobre todo porque la Fiscalía no presentó conclusiones de sus investigaciones, ya que sólo se dieron a conocer el estatus de éstas.

“He escuchado que lo harán y si lo hicieran, están en su derecho. Tratar de involucrar a cuatro personas que también tienen familia e hijos en un delito que no cometieron, sobre todo en algo tan atroz como decir violación y tortura, me parece que es algo que no hay que dejar pasar”, comentó el alcalde de Mérida ante el cuestionamiento de la prensa.

Pide más pruebas en el caso de José Eduardo

Policías de Mérida demandarán a la FGE por el caso de José Eduardo Ravelo Echeverría.

Cuestionado sobre cuál era su opinión respecto al hecho de que una parte de la sociedad de Mérida aún no cree en el dictamen de la FGR, Barrera Concha apuntó que se entenderá en medida de que la dependencia muestre las pruebas, es decir, un documento donde explique los datos de la investigación en el caso de José Eduardo Ravelo Echeverría.

“Estoy convencido que, por lo delicado del tema, todos tenemos que estar convencidos de qué fue lo que pasó y tenemos que estar convencidos como sociedad para poder confiar en las autoridades y eso es algo que estaremos muy pendientes de darle seguimiento”, mencionó el alcalde de Mérida ante los medios de comunicación a la salida de un evento.

La demanda la estarían preparando los cuatro policías implicados en el caso, aseguró Renán Barrera Concha.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Asimismo, el alcalde panista agradeció al gobernador Mauricio Vila Dosal por sus palabras de que no habrá impunidad en el caso, en dado caso se compruebe que los responsables son funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. “Entiendo que continuarán las investigaciones sobre el caso”, mencionó el presidente municipal.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!