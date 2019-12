Policías aterrorizan a una familia en el Periférico de Mérida (VIDEO)

Una jovencita a través de las redes sociales compartió los momentos de angustia y terror que vivió junto con su familia en una presunta detención policiaca en el Periférico de Mérida; los hechos quedaron grabados en un video.

A modo de denuncia, la joven en sus redes sociales explica que regresaba junto con su familia de un paseo y al bajar del puente Campeche- Mérida un patrulla de la policía de la SSP, los interceptó.

La quejosa manifiesta que la familia iba a bordo de un vehículo donde se encontraba ella, sus padres y sus dos hermanitos uno de 3 años y una de 6 años de edad.

El vehículo donde se encontraba entró a una revisión policiaca y según la joven, su padrastro cooperó, sin embargo su mamá comenzó a hacer una transmisión en vivo y parece que eso no le gustó a los policías.

La joven mujer dice que llegó un vehículo y una camioneta completamente polarizados con personas que no vestían uniforme de la SSP, por lo que la mamá de la joven le dijo a su hija que se encerrara en el interior de su vehículo por temor a que le pasara algo.

‘Las personas que NO estaban uniformados empezaron a aporrear la ventana, la lograron romper, yo tenía 3 celulares el de mi papá, el de mi mamá y el mío, logré que no me quitaran el celular’.