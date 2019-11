Policías arremeten contra familia en Yucatán; denuncian abuso de poder (VIDEO)

Policías arremeten contra varios miembros de una familia de Yucatán; con artero abuso de poder varias personas fueron detenidas y todo quedó registrado en un video.

Los hechos ocurrieron en Hunucmá, municipio de Yucatán la noche de jueves cuando un integrantes de una familia presentaron una leve discusión.

En el video que fue colgado en el portal de ‘El Sol del Poniente’, con una duración de 3 minutos con 13 segundos, se pueden ver momentos de angustia y desesperación de personas que fueron detenidas por policías con total abuso de poder.

Video de 'El Sol del Poniente'

Al inicio del video se puede escuchar el llanto de una menor que se encontraba sumamente asustada ante el abuso de poder en contra de su padre.

Una mujer intentaba proteger al hombre ante el exceso de poder con el que los policias jalaban y lo subían a un antimotín.

Eran tres oficiales de policía los que sometían al hombre, el cual se quejaba que lo estaban lastimando.

‘Tranquilo, está doblando mi mano, no me dobles mi mano, ¡ahhhh!, perate, perate, no me estes quebrando mi mano, ¡ahhhh!’, se quejaba el hombre.