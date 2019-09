Policías GOLPEAN BRUTALMENTE y acusan de robo a hombre en Yucatán (Video)

En un video que circula en redes sociales, un hombre denuncia ser estropearon por policías en Dzidzantún Yucatán; la víctima demanda justicia.

La grabación tiene una duración de un minuto 58 segundo, en ella se menciona como el hombre fue violentado por policías estatales de Yucatán.

El afectado menciona al policía Zapata de Dzidzantún, que presuntamente llegó a su domicilio acompañado de dos oficiales estatales y que con lujo de violencia levantó al hombre en presencia de su hermano, su hermanita y su pequeña sobrina de 8 años.

El motivo del presunto levantón fue que los policías lo acusaban de haber realizado un robo.

El hombre comenta que cuando llegaron al palacio municipal de Dzidzantún se encontraba una mujer, víctima del robo, quien negó que el hombre que los policías detuvieron fuera el responsable del atraco.

El afectado indignado dice:

‘Pero a mi ya me estropeo el policía estatal, ya me pegó en mi cerebro y el dolor que me causó en mi cerebro, ya bajo aquí, en mi pantorrilla’.