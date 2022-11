Policía “secuestra” a dueño de barcos en Progreso

Policías detienen a conocido empresario pesquero en Progreso

Nuevamente la policía del municipio de Progreso ha dado de qué hablar, y es que se dio a conocer la detención de un hombre ubicado como patrón de barcos y conocido personaje en el medio pesquero de Puerto Progreso que fue detenido con todo y vehículos luego de presuntamente no acceder a bajar de la unidad en la que transitaba.

Según los argumentos de quien fue identificado como Miguel Chan Jiménez, acusaba que policías querían despojarlo de una “maletita” aparentemente con efectivo y que por eso no lo dejaban irse del lugar, donde lo habían retenido para que una grúa lo llevará al corralón municipal.

Se pudo averiguar que a Miguel le fue marcado el alto en una intersección de Progreso, accedió a entregar sus documentos, pero cuando le pidieron que bajara se negó, motivo que ocasionó la molestia de policías que solicitaron refuerzo.

El conductor alegaba que su derecho era pertenecer en la unidad, apelando que no había motivo para el que lo obligaron a descender de ella.

El hecho ocurrió a la mira de pobladores y turistas que pasaban por la zona, aunque no está claro el motivo de su detención, el señor fue llevado a las instalaciones de la policía a bordo de una grúa, con todo y su vehículo.

La familia del hoy detenido, argumentó que el señor tenía importante cantidad de dinero para los pescadores que saldrán de viaje. Hasta el momento las autoridades no informan nada al respecto.

