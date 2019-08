Policía municipal le quita su puesto de frutas por poner a otro

El negocio del ambulantaje crece en la capital yucateca, pues quitan a unos a pesar de “pagar” sus cuotas, para poder ubicar a tres nuevos ambulantes más.

“El día que me quitaron pusieron a otro exactamente frente donde estaba ubicado yo, y a otros tres en el área de portales, por lo que no se me hace justo, pues yo pagaba al líder mi cuota de 500 pesos para poder vender mis frutas en la mañana y 200 pesos más por vender churros en la noche” mencionó Carlos Humberto Castillo, vendedor.

El afectado tenía un carrito ubicado en la calle 69 por 56 en el centro de Mérida, donde vendía fruta en las mañanas y churros en las noches desde hace 6 años, y hace 3 días llegaron los de la policía municipal y con el argumento de que estaba ubicado en “zona de rodamiento”, lo quitaron del lugar quitándole su sustento diario.

Vendedor ambulante afectado al ser despojado de su puesto a pesar de "pagar" cuota.

Si esa cantidad se multiplica por los 400 ambulantes que reconoce el dirigente de la Concordia, Sebastián Manrique Manzanero, quien no es el líder del que habla el afectado Carlos Humberto Castillo, esto representa mínimo 2 millones de pesos que los “líderes” de los ambulantes sacan y comparten con alguien que les “autoriza” para hacer de las suyas con el ambulantaje, hay quien afirman que al iniciar la actual administración había 800 ambulantes en el centro, pero el dirigente asegura que son 400 lo cual incluso ha sido avalado por un notario público.

“El problema que podemos ver aquí es la mafia del ambulantaje, pues con lo que dice este afectado recién quitado, su lugar fue ocupado por otro y no solo eso, añadieron a tres más, por lo que vemos como más ambulantes salen a las calles diariamente ocupando banquetas reduciendo el espacio para los peatones” dijo el dirigente de la Concordia, Sebastián Manrique Manzanero.

Dirigente de la Concordia, Sebastián Manrique Manzanero.

Por su parte el afectado comentó que el día que lo quitaron no solo lo quitaron, sino que lo amenazaron con quitarle su carrito con todo y mercancía, por lo que pide ayuda para poder seguir trabajando; “Quiero pedirle a la persona responsable del lugar donde estaba, que me devuelvan mi espacio, yo no perjudicaba a ningún peatón donde estaba, y necesito trabajar porque tengo dos hijos en prepa y uno en secundaria, desde que me quitaron de mi puesto he estado buscando trabajo pero como tengo 43 años ya no me quieren dar y con la venta de fruta y churros mantengo a mi familia, ya mande un escrito a la subdirección de mercados y no lo aceptaron y no sé qué hacer”