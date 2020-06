Policía municipal de Mérida amplia cierres de las calles del centro

La Policía Municipal de Mérida implementó un nuevo operativo de cierre en varias vialidades entre ellas la zona de los mercados que es donde se concentra un buen número de paraderos.

Tras la reapertura económica gradual en la capital de Yucatán, la Policía Municipal, monitorea la circulación en la zona a pesar de que en los primeros cuadros de la ciudad abrieron las calles al paso vehicular, excepto las que rodean la Plaza Grande.

Policía municipal implementó este día en Mérida una ampliación de cierres de las calles del centro de la ciudad.

A partir del lunes 8 de junio el perímetro de cierres aumentó como parte del protocolo sanitario estipulado en el plan de reactivación económica.

Esto no fue no solo del centro de la ciudad de Mérida, si no de todo el Estado, para reforzar las medidas y así evitar las cadenas de contagio de Covid-19.

Modificaciones obligadas como medidas preventivas

Este perímetro vial abarca la calle 59 con 60, la 55 con 58, la 58 con 57; 54 entre 57 y 55; 57 entre 50 y 52; 61 entre 50 y 52; 65 entre 50 y 52; 56 con 71; 60 con 71, 64 con 69; 66 con 67 y 66 con 63.

En esa zona sólo podrán transitar unidades del transporte urbano de pasajeros, cuyos paraderos en algunos casos han sido reubicados para privilegiar las medidas de sana distancia entre los usuarios.

El cierre de calles en Mérida por parte de la Policía Municipal forma parte del protocolo sanitario a causa de la reactivación económica.

Estos cierres ocasionan que en algunas calles tengan embotellamientos por la restricción del paso.

En el segundo día de la apertura económica se vio un número reducido de personas comprando, siendo los bancos y supermercados los que cuentan con largas filas para poder entrar.