Policía frustra venta clandestina de alcohol en municipio de Yucatán

Pese a la presente ‘ley seca’ debido a la pandemia de Covid-19 las detenciones por venta clandestina de alcohol no han cesado al oeste de Yucatán.

Prueba de esto es la detención ocurrida el sábado de un vendedor y dos clientes en plena compra por parte de elementos de la policía municipal de Chocholá.

La detención del surtidor, identificado como R. Quintal, y dos sujetos se dio gracias a una denuncia ciudadana recibida por la corporación de seguridad alrededor del medio día. Tras ser notificados, agentes sorprendieron al vendedor y sus compradores en un predio propiedad de R. Quintal ubicado en la calle 26 por 13 y 15 de la localidad de Yucatán.

No han parado los ‘escándalos’ por consumo y venta clandestina de alcohol en municipio de Yucatán

Al verse expuestos no le quedó a los presentes más que aceptar su culpabilidad, por lo que fueron remitidos a la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Maxcanú. En la detención se aseguraron varias cajas de cerveza así como un vehículo Spark, conducido por L. A. Salazar Erosa y G. de J. May Can, ambos originarios de Mérida.

Se aseguraron varias cajas de cervezas así como un vehículo particular.

Cabe recordar que tan solo el pasado lunes, se suscitó en Chocholá la baja del director de la policía municipal así como 4 de sus elementos tras haber sido aprehendidos en el vecino estado de Campeche, consumiendo alcohol a bordo de una patrulla del municipio.

