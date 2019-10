Policía de Yucatán usaba cámaras de la SSP para espiar a su esposa; también la golpeaba

Cegado por los celos, un policía identificado como Simbad Z.A., perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Yucatán, utilizó las cámaras de vigilancia de Mérida para perseguir a su pareja sentimental.

Además de perseguirla por las cámaras del Estado, el hombre ejercía violencia doméstica sobre su mujer, a quien amenazaba con su arma de cargo, además de que la intimidaba con escritos de la Santa Muerte.

Debido a las acusaciones de su esposa, el policía de Yucatán fue procesado por violencia doméstica.

Todo lo anterior lo realizaba con la finalidad de que la mujer no lo abandonara, pero eso no impidió que la víctima lo denunciara, por lo que en una sólo audiencia, luego de ser detenido, fue imputado por violencia doméstica.

La juez de control, Elsy Villanueva, le impuso medidas cautelares de presentación periódica, tales como no salir del Estado, no concurrir a determinados lugares y no acercarse a la víctima por todo el tiempo que dure el proceso.

El hombre usaba las cámaras de la SSP para vigilar a su esposa en Mérida.

La SSP Yucatán comenzó contra Simbad un procedimiento interno por desviar y hacer uso de los equipos de vigilancia para sus fines particulares, ya que en ellas veía en dónde se encontraba y con quien platicaba.

En la denuncia interpuesta por la mujer, se informó que desde 2017 ella y Simbad empezaron a vivir juntos en un predio de la colonia Mayapán, donde encontró cartas a la Santa Muerte con mensajes tenebrosos.

La SSP Yucatán también inició un procedimiento en su contra por uso indebido de las cámaras de vigilancia.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

En los textos se leía que si ella lo abandonaba, la iba a matar, aunado a que desde el primer instante de su vida marital la agredía, acciones que aumentaron cuando el policía se enteró que la mujer lo quería dejar por violento.

Dale clic a la estrella de Google News y síguenos

Te puede interesar: Golpea a su esposa con su hija en brazos y las avienta de un carro en movimiento en Yucatán

La gota que derramó el vaso se dio el año pasado, cuando Simbad la agredió al ver que la denunciante usaba sus redes sociales, algo que no soportó la mujer, quien se fue de la casa para denunciar al hombre