Policía de Yucatán arremete contra jaraneros que bailan en cruceros viales

Jóvenes del albergue estudiantil “Ermilo Abreu Gómez”, sufrieron nuevamente la represión de policías estatales, quienes les impiden bailar jarana en los cruceros de Mérida, acción que realizan para recolectar recursos destinados al mantenimiento de dicha institución ubicada en el municipio de Kanasín.

El Movimiento Antorchista de Yucatán, encargado de la administración del espacio localizado en la colonia San Camilo, señaló que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), les impidieron hacer su actividad de colecta pública, cuando se encontraban frente al asta bandera localizado a la altura de la unidad habitacional Ampliación Cordemex.

Carolina Argáez, moradora del albergue estudiantil, señaló que esta actividad la hacen día a día, porque a pesar de solicitarle apoyo al gobierno del estado, la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey) aún no regulariza su escuela, “dejándonos con la única alternativa que es la colecta pública en los semáforos, cuando éstos se ponen en rojo”.

Recalcó que por poco sus compañeros y ella iban a ser víctimas de un accidente “por el actuar de los policías que, sin mediar palabra al inicio, hicieron avanzar a los coches cuando el semáforo estaba en rojo para ellos y en verde para los peatones”.

“Al inicio yo no me percaté que los automóviles iban a avanzar sino hasta que mi compañero se dio cuenta que la oficial estaba haciendo que avanzaran, de no ser así y por la prudencia de los automovilistas, yo a lo mejor estaría de camino a un hospital”, denunció la también bailarina de jarana.

Agregó que los policías, una vez que hicieron avanzar a los carros, los amenazaron con encarcelarlos por violentar la ley.

Llamado al gobierno

La joven estudiante hizo un llamado al gobierno de Mauricio Vila Dosal, a quien desde el inicio de su administración le han solicitado apoyo, que atienda sus demandas y regularice la escuela, para dejar de bailar en las calles.

Los poco más de 30 jóvenes que habitan el albergue estudiantil ubicado en calle 2B del municipio de Kanasín, son de escasos recursos quienes vieron en éste una oportunidad para continuar con sus estudios en la capital ya que ofrece comida, internet, clubes deportivos y culturales, mismos que sostienen con base a actividades económicas.

