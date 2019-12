Policía de Yucatán acude al desesperado llamado de un padre y dona sangre

Policía de Yucatán acude al llamado desesperado de un padre y dona sangre

Cuando ya perdía la esperanza de conseguir un donador de plaquetas para su pequeña hija, a José Luis Martínez se le iluminaron los ojos cuandoa apareció el policía Juan Elías Huchim para ser ese donador.

Es de recordar que el angustiado padre, como se informó, solicitó vía redes sociales donadores de sangre para su pequeña hija de dos años y ocho meses, quien requería plaquetas urgentemente.

El padre solicitó donadores de sangre para su hija y un policía acudió al llamado del hombre.

La niña está internada en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hasta donde se sabe está grave y los doctores aún no le dan un diagnóstico sobre lo que padece.

La situación de Luis Martínez y la de su hija era sumamente complicada, ya que ellos radican en Cancún, pero ante la enfermedad de la pequeña, los canalizaron a Mérida, pero acá no conocen a nadie.

Ante esta situación, no tenían a quién pedirle que done sangre y sus familiares de Cancún no podían llegar con la urgencia que requería el hospital, por lo que Juan Elías fue su salvador gracias al internet.

POLICÍA SE ENTERÓ DEL CASO POR INTERNET

Tras enterarse, el uniformado quedó conmovido y sin pensarlo acudió a donar sangre de manera altruista, por lo que el padre de Martha Ximena quedó muy agradecido con el acto del policía estatal.

La niña está ingresada en una clínica de Mérida, según el padre.

Es de destacar que sólo faltaba la donación de plaquetas para que pudieran comenzar en el hospital los estudios que requiere la niña para determinar la enfermedad que padece, la cual esperemos no sea grave.

