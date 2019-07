Polemizan jóvenes priistas de Yucatán por elección interna

La dirigente del sector juvenil del PRI en Yucatán Jacqueline Hinojosa Madrigal se lanzó contra la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, durante el encuentro de jóvenes tricolores celebrado en Culiacán y en el que estuvieron presentes los aspirantes a la presidencia nacional del PRI Alejandro Moreno e Ivonne Ortega.

Lo joven lideresa Hinojosa Madrigal fustigó abiertamente a la ex gobernadora yucateca a quien le lanzó diversas acusaciones, de las cuales Ivonne Ortega se defendió en su momento indicando que la muchacha “solo cumplía con instrucciones”.

Ya en tierras Yucatecas Jacqueline Hinojosa Madrigal, fue duramente señalada por varios jóvenes que se identificaron como militantes del PRI.

A la chica le llovieron cientos de críticas en redes sociales, desde no tener calidad moral para criticar a la ex gobernadora hasta no representar realmente a la juventud tricolor de Yucatán, pasando por el señalamiento de no haber hecho algo para que el PRI ganará más votos en la última contienda electoral.

La polémica en redes sociales se encendió entre jóvenes del PRI pues como es sabido la contienda para la dirigencia nacional se ha cerrado entre dos políticos de la península de Yucatán: Alejandro Moreno de Campeche e Ivonne Ortega de Yucatán.