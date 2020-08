Polémico alcalde de Yucatán asegura que hospital que prometió será realidad

A pesar de no obtener respuesta del gobierno federal a su solicitud de un hospital en Yucatán, el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, aseguró que el proyecto será una realidad para atender a pacientes no solo durante la presente pandemia sino en adelante.

Cabe recordar que la polémica solicitud del primer edil tuvo lugar el 19 de julio cuando Aguilar Arroyo pidió la construcción de un nuevo hospital no solo para suplir el existente del seguro social, con más de 40 años, sino por la cantidad de casos de motuleños con Covid-19 que habían fallecido tras encontrar solamente hospitales saturados en la ciudad de Mérida.

En el controversial mensaje el alcalde mencionó que el presupuesto de obras como el Tren Maya podría redireccionarse hacia la construcción de infraestructura hospitaria en municipios de Yucatán que como Motul están siendo asolados por el coronavirus.

Sin embargo tras la falta de respuesta el alcalde ha anunciado el comienzo de la conversión del Centro de Convenciones de Motul en el hospital requerido con la intención de que esté listo para operar antes de diciembre.

”Así sea con recursos propios les juro que no me detendrán las críticas, ni que me tildan de loco y fantasioso antes de diciembre estará listo nuestro hospital” sentenció el primer edil de Motul.