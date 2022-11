Polémica por clausura de conocido bar en Mérida, no es primera vez

A través de rede sociales, ha causado polémica la clausura de un conocido bar de Mérida, luego de que el dueño del lugar arremetió en contra de las autoridades, sin embargo estas ya respondieron.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 3 de noviembre, cuando personal del Departamento de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida acudió al bar Bonampak, ubicado en la calle 60 con 49, para clausurarlo.

El dueño del lugar arremetió contra las autoridades.

Según la publicación de Manuel Moreno, dueño de Bonampak, cuestionó a los empleados del Ayuntamiento, quienes presuntamente no supieron dar razón de la clausura.

En la misma publicación, Moreno alegó que ya habían averiguado porqué los clausuraron:

‘Ya averiguamos por nuestra cuenta que fue instrucciones de arriba por un supuesto video de unos strippers y por eso no sabe que decirnos para clausurarnos’.

El personal sólo pidió al quejoso que acudan al área jurídica para conocer la razón de la clausura.

Cabe mencionar que no es primera vez que los clausuran, ya que hace aproximadamente tres meses les suspendieron parte del escenario porque retiraron una lámina y alegaron que requerían un permiso del INAH ya que el establecimiento se encuentra en una casa del centro histórico, sin embargo el dueño alegó que ‘el mismo reglamento indica que arriba de 45 metros se requiere permiso. Aún así tramitamos un papel del INAH donde no necesitábamos permiso, pero aún no nos quitan los sellos’.

De igual forma fueron clausurados y multados por exceder la ocupación cuando las medidas de la pandemia estaban vigentes y tuvieron que pagar una multa de 100 mil pesos.

Autoridades aclaran clausura de bar

El Alcalde de Mérida indicó que no se quiere perjudicar, pero los negocios tienen que cumplir las normas.

Ante la polémica que ha causado este hecho y las acusaciones de supuesta corrupción que ha hecho Moreno, el Alcalde de Mérida fue cuestionado y en entrevista aseguró que podrán haber empresarios molestos, pero decenas de vecinos han denunciado incluso a derechos humanos.

Con las declaraciones del mandatario local se supo que al parecer los motivos de la clausura fue por el ruido, del cual los vecinos del lugar se han quejado.

La clausura se hizo la semana pasada.

‘Nuestro trabajo como autoridad municipal siempre es ver que haya la armonía en la ciudad y que todos cumplan con la normativa y la reglamentación’ y dejó claro que su administración está abierta a la platicar con las partes y llegar a un acuerdo que no perjudique a nadie, sin embargo Moreno dijo que recurrirá a ‘vías legales para denunciar al departamento de la madia Desarrollo Urbano’.

