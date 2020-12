Podrían cerrar tres museos de la ciudad de Mérida

En las noticias de hoy destaca el peligro que corren los espacios culturales en Yucatán por falta de recursos, ya que el Museo Macay, el Museo de la Canción Yucateca y el Museo de Arte Popular, podrían desaparecer, al igual que la Orquesta Sinfónica.

La Verdad Noticias pudo confirmar que estos tres museos de la ciudad de Mérida enfrentan el posible cierre definitivo ante el retiro de apoyos presupuestales desde la secretaría de Cultura de Yucatán, encabezada por Erica Millet Corona, a causa de los recortes impuestos por la pandemia de Covid-19.

Rafael Pérez y Pérez, director del Macay, reconoce que en 30 años nunca habían alcanzado este punto crítico. También cuestiona ¿A qué va a venir el turismo a Yucatán si ya no hay museos ni sinfónica?

Esta información ha alertado a la comunidad artística, pues la capital de Yucatán se quedaría sin el Museo Fernando García Ponce-Macay, el Museo de la Canción Yucateca y el Museo de Arte Popular, que desaparecerían a partir de enero de 2021.

El director del Macay, Rafael Pérez y Pérez, informó que la fecha límite para determinar la continuidad o el cierre definitivo del Macay es el martes 15 de diciembre.

Pésima decisión de las autoridades culturales

Rafael Pérez y Pérez, director del Macay lamentó la decisión de Erica Millet Corona, quien de palabra le informó de la decisión del gobierno local, encabezado por Mauricio Vila Dosal, el pasado 18 de noviembre, bajo el argumento de los recortes presupuestales que llegan desde la federación.

El titular del Macay, administrado por la Fundación Cultural Macay, confirmó que de ocurrir esto, la colección con casi mil obras de artistas como Fernando García Ponce, Gabriel Ramírez Aznar, parte de la obra de Fernando Castro Pacheco, entre otros, volvería a la fundación.

Reveló que pidió apoyo a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, a la que envió una carta describiendo la situación y solicitando su apoyo, ya que ahora el museo está atravesando una de las situaciones más críticas que pone en riesgo su permanencia con miras a su posible cierre definitivo, junto con otras instituciones culturales de gran trayectoria.

El Museo Fernando García Ponce-Macay es el único dedicado a la promoción y difusión del arte moderno y contemporáneo en todo el sureste mexicano, cumpliendo un papel clave en la difusión de las artes en la región, generando acciones por más de 25 años, procurando un equilibrio entre las exposiciones locales, nacionales e internacionales.

La situación que vive el Macay es la misma para los museos de Arte Popular y de la Canción Yucateca, cuyo futuro será decidido por el gobierno estatal el próximo martes 15 de diciembre.

Rafael Pérez recordó que a finales de 2019, Millet Corona se presentó en el Macay y le anunció que el gobierno reduciría su aportación en 50%. Entonces, el recinto recibía 9 millones 872 mil pesos, mientras que la Fundación Cultural Macay absorbía gastos por transporte de obra, seguros, embalajes, mantenimiento del edificio y restauración de obra.

El presupuesto fue para exposiciones y sueldos, pero aquella reducción los obligó a despedir a 21 personas el 14 de febrero, aunque la fundación debió aportar más de un millón de pesos para la liquidación de los colaboradores, quedando 17 personas, además la reducción realmente fue del 58.94% para 2020, debiendo operar con cuatro millones 272 mil pesos.

Finalizó diciendo que el gobernador Mauricio Vila no se ha pronunciado sobre el tema, y no se ha dado otra reunión con la titular de Cultura, lo cual es grave pues no tienen ni siquiera para pagar los aguinaldos, además admitió que el Macay nunca fue notificado por escrito.

