“Podría haber sanciones si no acatan ley seca y toque de queda”: Mauricio Vila

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, informó que podría haber sanciones a la población si no se acatan las medidas que anunció el martes pasado para evitar más casos de coronavirus Covid-19.

En entrevista para Grupo Fórmula, señaló que por el momento no habrá sanciones para quienes no obedezcan, pero si no se reduce la movilidad o se incumple con la ley seca, podrían haber multas.

Las nuevas medidas en Yucatán tienen la finalidad de reducir casos de Covid-19.

“Si hay resistencia, si hay gente que no lo quiera hacer, se aplicarán (las sanciones), pero aquí en Yucatán la gente es respetuosa”.

Sin embargo, Mauricio Vila señaló que no cree que se apliquen sanciones, ya que la gente cumple, por lo que las nuevas disposiciones, entre ellas la ley seca y el toque de queda, se cumplirán como otras veces.

Explicó que la alza en el número de contagios ha ido de la mano con la reapertura económica, que comenzó el 8 de junio pasado, pero porque muchas personas también retomaron su vida social.

Yucatán con ley seca y toque de queda

Como se recordará, el gobernador anunció el martes pasado la implementación de la ley seca, toque de queda a partir de las 22:30 horas hasta las 5:00 horas, así como cierre de negocios a las 18:00 horas.

Para cuidar de la salud todos los yucatecos y disminuir el impacto del Coronavirus en #Yucatán, a partir de este jueves 16 de julio se reforzarán las siguientes medidas:



Debido a esta situación, el transporte público en Mérida anunció que las últimas corridas serán a las 20:30 horas, lo que ha generado enojo entre las personas que a diario toman un camión para ir a su trabajo.

Sobre el sobrecupo de camas, el mandatario dijo que una primera instancia el IMSS le informó que tenían 43 por ciento de camas disponibles, pero de un día para otro, le dijeron que ya estaban al 100 por ciento.