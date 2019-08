Pocos políticos y funcionarios de Yucatán, entendieron al llamado de AMLO

“Coincido con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, Hay que dignificar a la política y revalorar el quehacer público”, admitió Mario Mex dirigente de Morena en Yucatán al ser consultado sobre el mensaje de AMLO.

Tras la elección de mesa directiva para el periodo legislativo que iniciará el 1 de septiembre próximo y en la que Martí Batres Guadarrama perdió la oportunidad de reelegirse, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo un enérgico llamado a anteponer “los ideales, los principios, el profundo amor al pueblo.

Pocos políticos y funcionarios de Yucatán, entendieron al llamado de AMLO

“Si no hay ideales, no hay principios, no se puede hacer política, si no se le tiene amor al pueblo no se puede llevar a cabo el oficio de la política”, sentenció.

Aunque recordó que mientras gobierna tiene licencia en su militancia de Morena, el presidente López Obrador, consideró que la manera de hacer política ha cambiado, ante lo cual aquellos políticos que en lugar de trabajar para la ciudadanía piensan en intereses personales, ya no tienen cabida; además, dijo, los mexicanos ya saben quiénes son los políticos “trepadores, oportunistas, y politiqueros”.

“Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que sean”

No son los cargos lo que debe importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país. La política es transformar, es hacer historia y para eso se requieren ideales y se requieren principios, agregó el presidente.

Mencionó en tono general que el político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo, expresó.

Si se quiere hacer política -sobre todo esto lo deben de pensar los jóvenes muy bien- se tiene que trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Quien no escucha a la gente, el que no tiene comunicación con el pueblo no es político, mencionó.

De la misma forma fustigó a los funcionarios que pasan más tiempo en la comodidad de sus oficinas, que en la atención directa a la ciudadanía, a ellos les advirtió “que si no les da el sol hasta se puede enfermar, agarran un color, un amarillo burócrata que no ayuda”.

RECHAZA DIVISIÓN

Consultado sobre si esta división en la fracción de Morena en el Senado podría causar problemas en la aprobación de las iniciativas que envíe al Congreso, López Obrador descartó que esto vaya a suceder, pues las propuestas que realiza son en beneficio de la población y no sólo Morena y son apoyadas hasta por los demás partidos. Tal como ocurrió con la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.

Dijo que si bien no se reunirá con los líderes de Morena, podría enviar una carta, en el momento en el que se constituya el Congreso para la renovación de la dirigencia nacional.

En la elección de la dirigencia nacional de Morena se presagia otro choque de trenes.