Pocas universidades públicas y las privadas son impagables para jóvenes que se mantienen solos en Yucatán

Ricardo Poot Chan trae las manos duras y ásperas como resultado del trabajo físico que realiza como bodeguero, por más de 9 horas al día, el cual le ha dejado diversas heridas por todo el cuerpo. Sus compañeros no lo saben, pero entre ellos, desfila un gran escritor.

El final del cuarto semestre se acercaba y Ricardo preparaba con mucho entusiasmo el proyecto ordinario de la materia de guionismo, su favorita, pues ahí desmostraba su gran talento para la escritura.

Sin embargo, el estudiante de Ciencias de la Comunicación se llevó una inesperable sorpresa al llegar al aula. “Preséntame tu comprobante de pago de las colegiaturas atrasadas y te podré aceptar el trabajo, de lo contrario estás reprobado. Me dijo la maestra, sin tan siquiera escuchar mi situación”, expresó el estudiante.

Hoy, se cumplen cuatro meses desde que el joven, de 24 años, renunció a sus estudios.

La escuela le negó una prórroga y con los tres mil 200 pesos que ganaba al mes como panero ya no le alcanzaba para pagar los camiones y libros, muchos menos para la colegiatura.

No le quedó de otra, más que renunciar a su sueño de ser escritor.

“En tres ocasiones distintas intenté ingresar a la Uady, siempre he querido formarme como escritor, pero aunque logré el puntaje requerido, no me admitían, esto me obligó a entrar en una escuela particular que mi economía no podía sustentar, así que para sostenerme tuve que mantenerme con trabajos nocturnos que me dejaban muy agotado para estudiar”.