Pobladores de Mérida están hartos de tanta desinformación

Con Yucatán inmerso en una batalla incansable contra el avance del coronavirus, las redes sociales se ha convertido en el medio preferido por los ciudadanos para manifestar sus dudas y plantear sus inconformidades.

En los principales grupos de Facebook de Mérida ahora se está haciendo mucho énfasis en la enorme cantidad de información acerca del Covid-19 que muchas veces se contrapone causando enorme confusión.

Pobladores de Mérida manifiestan en las redes sociales su hartazgo tanta información inexacta sobre el Covid-19.

Por ejemplo se señala que se ha reiterado que el Covid-19 era como una gripe mucho más grave, pero que la mayoría lo pasa sin síntomas, pero es una amenaza mortal, que nadie debe temer aunque haya miles de muertos.

También que las autoridades piden no salir de casa pero los trabajadores sí pueden hacerlo, que no se puede salir solo a hacer deporte, pero para comprar no importa juntarse muchos a metro y medio o caminar y tomar sol pero si tienes perro sí se puede.

Contraposiciones muy marcadas en la contingencia

Otros indican la falta de lógica cuando se dice que los médicos también pueden salir para curarnos y los aplaudimos porque son héroes pero muchos ciudadanos les piden que se vayan del edificio. Puedes dormir en la misma cama con tu pareja pero no está permitido ir por la calle de a dos ni entrar juntos a comprar pero puedes volver con ella a tu casa, lavarte las manos y nuevamente compartir la cama.

En los grupos es palpable el tono de ironía en alguno ejemplos, aunque toquen de fondo aspectos importantes, por ejemplo sobre que las mascarillas no sirven, bueno si estás contagiado sí, pero puede ser peor usarlas si no estás contagiado pero no sabes si lo estás así que mejor no usarlas, pero son obligatorias.

Otro aspecto que se recalca es el de los científicos que no saben cómo te contagias aunque no están seguros, pero te dicen qué debes hacer y va a salir la vacuna pero como el virus muta, no sirve ninguna pero tranquilo porque pronto tendremos una.

También hay gente confundida porque algunos expertos dicen que hay que parar el contagio pero no importa porque el 70% nos contagiaremos al final pero no hay que dejar que crezca la curva. Que hay casos que vuelven a dar síntomas y en China volvió la cuarentena.

Un tema muy recurrente es el argumento de que hay que salvar vidas pero la gente vive al día y necesita salir a trabajar porque tiene que pagar la comida, el alquiler y los servicios pero no sale porque se contagia, lo que significa un terrible círculo vicioso.

Otro muy comentado es el tema de no ir al hospital si no es urgente porque están colapsados pero si tienes síntomas debes ir, también que al llegar a casa debes lavar la ropa a 60 grados 2 horas de lavadora que si no el virus no se mata pero no te preocupes que en las manos una lavadita de 30 segundos lo mata totalmente.