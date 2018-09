Pobladores de Homún protestan a las puertas de Profepa en Mérida

El descontento y rechazo de pobladores de Homún en Yucatán por una mega granja porcícola ubicada en inmediaciones del poblado, ha derivado en diferentes acciones tanto por parte de habitantes de la zona como de autoridades. Manifestaciones de los primeros, declaraciones de los últimos defendiendo el proyecto han sido constantes a lo largo de un año y medio.

Pero en días recientes la clausura simbólica de la mencionada mega granja propiedad de la empresa PAPO (Producción Alimentaria y Porcícola), en donde se albergarán miles de cerdos anualmente, derivó en la presunta retención de empleados de la dependencia federal. Posteriormente el delegado de esta instancia, José Lafontaine Hamui, aseguró que interpondría una denuncia ante estos pobladores por sus hechos.

Protestan a las puertas de Profepa

Durante la mañana de ayer, habitantes de Homún en Yucatán “clausuraron” de manera simbólica la sede de la dependencia estatal, ubicada en el fraccionamiento Francisco de Montejo, y Carolina Ix Chim, habitante de Homún dijo: “Nosotros, el comité de Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los cenotes), realizamos una manifestación pacífica para llevar la clausura simbólica de la mega granja porcícola; ¿por qué? Se nos han violentado varios derechos, como ciudadanos mayas, como pueblo maya indígena; Homún está al mando de esto y no nos vamos a dejar”. ¡Homún no se vende, Homún se defiende!, era una de las consignas de los más de 50 presentes.

Ante dicha manifestación pacífica, “la autoridad mostró una vez la traición al pueblo, mando unas 15 camionetas estatales repletas de policías, para tratar de intimidar a la gente que fue de manera pacífica, que nos acompañó y que nos va a seguir apoyando en esta lucha pacífica”.

Clausuran de manera simbólica Profepa

Es una pena, dijo, que el gobierno esté a favor de los empresarios. “Aquí se ve el peso de los millones que están pasando por estos medios, están pasando de manos y “bajo el agua”. Una represalia que tomó Profepa ante las principales personas que están en este movimiento, fue ir y clausurar sin razón alguna o con alguna notificación a estos cenotes”.

También indicó que denuncias se han presentado en diversas oportunidades ante: Profepa, Semarnat, Conagua, Seduma. “Es vergonzoso que algo así suceda en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestro estado. Sabemos que, desafortunadamente, el gobierno está trabajando a favor de los empresarios y creo que eso no lo vamos a permitir. Y por eso es que convocamos a esta manifestación a las puertas de Profepa. Venimos de manera pacífica, no vamos a caer ante ninguna provocación; no importa que nos manden a la policía”.

“Homún sigue en resistencia, sigue en pie y vamos a ir en esta lucha tomados de la mano todos; porque no solo es Homún”, puntualizó Ix Chim.

_Eduardo Uc