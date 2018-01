Plinio Escalante la historia de un beisbolista yucateco

Plinio Escalante

En la redacción se respiraba olor a brea y cuero, y no era para menos, teníamos ante nosotros a uno de los más referentes del béisbol local, nacional e internacional quien estaba dispuesto compartir parte de su andar en este deporte, nos referimos a Pilinio Escalante Bolio.

¿Cómo empieza la historia beisbolera de Plinio Escalante?

‘Nací en Mérida hace 73 años, en 1944, afortunadamente estudié la primaria en un colegio que promovía el béisbol y aun en el Colegio Montejo donde estudié la secundaria, que era un colegio marista, y que a pesar que los maristas son basquetbolistas y futbolistas, se jugaba béisbol y del bueno. Hasta ahí jugué béisbol, después ya en la preparatoria en la Ciudad de México no lo pude hacer porque estudie en el CUM de México y ahí solo había canchas de básquetbol y campo de fútbol. Pero ya en la universidad tuve oportunidad de jugar, en el primer año, en el equipo representativo de la UNAM, los pumas de béisbol amateur’.

‘La entrada al profesionalismo fue a invitación de Joaquin Acevedo Menéndez y Alfonso Cisneros, que eran ejecutivos de Cervecería Yucateca cuando Arturo Ponce Alcalá compra el equipo y no tenía gente que lo manejara, yo acepté la gerencia, era media temporada del ’73 y ahí empecé. Desafortunadamente el equipo sólo lo tuvieron lo que quedó del ‘73 y el ‘74 y después lo vendieron’.

‘Cuando conseguí la expansión para el ‘79 tuvimos entrada récord y rompimos el récord de la Liga, en el ‘80 íbamos para romper nuestro récord cuando vino la huelga, en el ‘81 rompimos el récord del ‘79, ¡y en el ‘82 rompimos todos los récords! Rebasamos los 600 mil aficionados en el año inaugural del Parque Kukulcán’.

¿Qué ha pasado con los ídolos don Plinio?

‘Estamos ante un público diferente y esa es una de las cosas que percibe Salinas (el Presidente Ejecutivo de la Liga). Javier le apuesta a que el aficionado tradicionalmente pegado al béisbol, el fanático, ya no existe o existe en mucho menor cantidad. Ya no hay mística porque ya no existen realmente los grandes aficionados que asisten, que siguen al equipo, aquí si, Mérida todavía tiene varios, pero la gran mayoría de las ciudades no. Entones el esta apostando a que vayan haciendo algo mas llamativo, haciendo mas ruido, a que vaya la gente que ocasionalmente sale a divertirse y que vean al béisbol como una opción de espectáculo como ir al fútbol, ir al cine o como ir a casa de uníos amigos, una alternativa para divertirse.

¿Ahora el pelotero busca más el bienestar económico?

‘También eso ha cambiado un poco, y no se los podemos criticar, pero tampoco es válido que la entrega a la camiseta y el amor al publico se pierdan, por ejemplo con los grandes timos, como la Serie del Caribe. La Serie del Caribe es un timo porque ningún pelotero asiste a jugar para ganar, a fajarse, todos asisten cuidándose de no lesionarse para su temporada próxima a iniciar en verano, o un pitcher cuidando de no dar pelotazos para que no sea castigado, entre ellos se llevan muy bien. Y así son los Juegos de Estrellas, por eso yo no soy un gran aficionado a ellos, ni siquiera a los de Grandes Ligas, van los peloteros a divertirse y no a jugar’.

¿Que se necesitaría para revitalizar ese acercamiento del fanático?

‘Indiscutiblemente tratar de sacar a los líderes que pueda tener el equipo, los peloteros insignia, los peloteros que representen a la organización y una de las cosas para que eso se logre es no estar haciendo tanto cambio, ya no hay arraigo, la gente no los va haciendo ídolos, ellos no se van identificando tanto con la afición como los antes que la gente los seguía e incluso los invitaba a comer. Yo recuerdo que la señora de Wilbur Howard, dejó de trabajar y vino durante la temporada, porque no entendía como podía ser invitado Wilbur por aficionadas mujeres todas las noches a cenar, no a otra cosa, a cenar’.

¿Quién pensaría hace 10 o 15 años que el parque se llamaría Kukulcán-Álamo? ¿Se pierde el apego al equipo?

‘La situación es tan diferente con respecto a la taquilla que los mercadólogos dedicados al deporte te dicen ahora, y te lo demuestran con números: un equipo de cualquier deporte que necesite que su taquilla sea más del 8%, está quebrado. La taquilla ya no representa ni si quiera el 8% del total de gastos de los equipos, se vive ya mucho de los patrocinios. El béisbol quizá es el deporte que todavía tiene más aficionados de la vieja guardia que no quieren publicidad en los uniformes y que no quieren que el Kikulcán se llame Álamo porque es una afrenta al dios Kukulcán, pero definitivamente se necesita ese dinero’.

¿Cómo ve a estos nuevos Leones, qué les falta para dar ese paso al título?

‘Es muy difícil opinar cuando no está uno dentro del equipo. Lo que a mi me parece que le ha faltado, porque armaron los Arellano un buen equipo, con carencias, por ejemplo era un equipo lento, pero básicamente, para mi, a Leones le faltaron dos líderes; el gran líder del terreno de juego, el que impulsa a sus compañeros a la victoria y a la pelea, ese líder no se ha tenido; y el otro, el líder natural de cualquier equipo de cualquier deporte que es el mánager.’

Durante su gestión en la Liga Mexicana se lograron 5 millones de espectadores, coméntenos de eso

‘En 11 años al frente de la Liga, entre las cosas que mas satisfacción me causa está el haber empujado a los dueños de los equipos, porque el presidente de la Liga no tiene equipo ni tampoco son del él los 16 equipos, y logramos el incremento de 2 a casi 5 millones de aficionados en las 16 plazas, para ya competir con las dos ligas AAA, de los Estados Unidos, la International League y la Pacific Coast League, que llevan 6 millones a 6 millones y medio’.

¿Y el momento más álgido durante su gestión?

‘Indiscutiblemente el de finales de la temporada de 2016 cuando 8 equipos deciden separarse de la liga por el tema de los jugadores méxico-americanos. Se argumentaba que le quitarían trabajo a los mexicanos ¡pero ante la Constitución ellos son méxicanos! La situación fue muy desagradable que incluso ameritó la mediación de Pat O’Conner, quien preside la organización que agrupa a todas las Ligas Menores que dependen del béisbol organizado’.

Liga Mexicana o Liga del Pacífico ¿cuál tiene más calidad?

‘Son dos béisboles diferentes, el béisbol en este país lo hace la Liga Mexicana, al decir Liga Mexicana me refiero a los equipos que la conforman, ellos buscan a los jugadores, los preparan en varias academias, los promocionan pagándoles a los equipos para que jueguen en las sucursales como en la Liga Norte de México o la Liga Invernal Mexicana. Buscan ampayers, los preparan en academia con cursos de instructores de béisbol organizado. La Liga Mexicana del Pacífico, que es más pequeña en número de equipos, lo que hace es seleccionar a los mejores jugadores de los equipos de verano y hacer su liga. Entonces no se puede decir que son mejores, ellos juegan con los peloteros de Liga mexicana, pero como son más chicos agarran lo mejor de todos los equipos, esa es la diferencia. Ellos lo que hacen es un espectáculo, que como se juega con una pelota, mascotas y bates se llama béisbol, pero eso no es hacer béisbol’.

Para Plinio, el aficionado, el uso de tecnología como la repetición ¿Le ayuda o atenta contra la escencia del juego?

‘Si yo no hubiera sido presidente de la Liga, yo te contestaría inmediatamente que no es admisible; pero ya nuestro deporte espectáculo como lo disfrutábamos antes, de un juego de extra innings y no importando que tardara 3 o 4 horas, eso ya no lo podemos ofrecer como espectáculo; ya no son simpáticas las discusiones de los mánagers con los ampayers como antes, ya la gente quiere ver el espectáculo y no el pleito. Ya se hace necesario ayudar a los jueces con repetición instantánea, que además nos funcionó, lo hicimos en una forma un tanto rudimentaria en comparación como lo hacen los americanos, pero profesional y bien llevado, ayudamos a evitar muchos problemas. Como estuvo, sin ser excesivo, nos subió 20 minutos (en la duración promedio de los juegos) pero igual coincidió con otras cosas, como juegos con más cambios, mas juegos completos, pero si se necesita para ayudar a tener un espectáculo más ágil y más justo la tecnología aplicada’.

Plino Escalante es referente en muchos ámbitos ¿existe algún secreto para el éxito?

‘Mucho trabajo y emplearte con toda la honestidad posible, porque al final es lo único que nace que tu imagen siga vigente. Con 16 equipos viendo dónde se equivoca el presidente para aprovecharlo y obtener ventaja, es el pan de todos los días, entonces no te puedes dar el lujo de ser deshonesto, hay que emplearse con imparcialidad absoluta en la toma de decisiones y esa es la única forma de lograr la respetabilidad de la gente y de mantenerse’.

¿Planes dentro o fuera del béisbol?

‘No creo regresar en ninguna otra faceta al béisbol. Tengo ofertas de varios equipos, de los Leones, de Tijuana, de la propia Liga como una especie de comisionado o conformando una especie de Comisión para Controversias pero no pienso aceptar, hasta ahora esa es mi decisión’.

Concluimos nuestra charla con don Plinio, agradeciéndole que nos compartiera sus ideas y anécdotas.