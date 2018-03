Playboy dedica revista a las ‘conejitas arrestadas’ en Mérida

En agosto llega a las páginas de la revista un número especial donde la revista cuenta ‘la verdadera historia’ de las conejitas arrestadas por migración en la fiesta de Mérida

“Conejitas arrestadas, la verdadera historia detrás de las rejas” “Después de sacar a la luz lo ocurrido durante nuestra fiesta privada Playboy Music Fest en la ciudad de Mérida, donde 3 de nuestras conejitas fueron privadas de su libertad, ahora contarán toda la verdad en nuestra edición de agosto. La historia de Elif Celik, Lauryn Elaine y Marie Brethenoux será contada próximamente…”

PLAYBOY FEST MÉRIDA

La popular revista para hombres anuncio por los aires su revista del mes de agosto donde contaran supuestamente la ‘verdadera historia’ de lo que sucedió en la fiesta del 30 de junio en Mérida. Durante la ‘Playboy Fest’ agentes de migración detuvieron a algunas ‘conejitas’ debido a que no tenían papeles que les permitieran trabajar en México. En su cuesta oficial de Facebook Playboy México hizo una publicación con la fotografía de tres modelos esposadas, como si estuvieran detenidas.Migración detuvo durante la fiesta a seis mujeres y un hombre extranjeros que no contaban con documentos migratorios. Otra parte de la escandalosa fiesta es que los asistentes se quejaron de que no les dieron lo que prometieron, no había modelos ni ‘conejitas’ Premium, solo edecanes.