Planificación familiar, métodos para una responsable salud reproductiva

Métodos de planificación familiar, para una responsable salud reproductiva

Conocer los distintos métodos y procedimientos de planificación familiar permite a los yucatecos tener un control responsable en cuanto a su salud sexual y reproductiva, por lo cual es importante que sean conocidos, resaltó en entrevista con La Verdad Noticias, la doctora Susana Ponce Covarrubias, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La especialista en Medicina Familiar, comentó que en el Instituto cuentan con bastantes métodos, desde los definitivos y no definitivos, así como los hormonales y no hormonales, de los cuales se pueden conocer en los módulos de planificación familiar, ubicados en cada clínica del IMSS.

Ponce Covarrubias detalló que entre los métodos definitivos, se encuentra la vasectomía sin bisturí, que es un procedimiento para hombres que no requiere hospitalización y se realiza desde un consultorio, la cirugía OTB para mujeres, la cual se tiene que programar en el segundo nivel de atención derechohabiente.

Amplia gama en el IMSS

Los condones pueden prevenir embarazos y otras enfermedades de transmisión sexual

“En los métodos no definitivos tenemos una amplia gama de los métodos hormonales y los que no son hormonales; de los métodos que requieren hormonas, están las pastillas, parches e incluso el implante subdérmico; de los que no requieren hormonas está el dispositivo de cobre y el preservativo”, expuso la especialista.

Aclaró que el módulo de planificación familiar está abierto a toda la población, por lo que no es necesario ser derechohabiente del IMSS para acceder a la información de estos procedimientos.

Destaca el condón

La doctora Susana Ponce explicó la amplia gama de métodos de planificación familiar con los que cuenta el IMSS

En ese sentido, la doctora Ponce Covarruvias resaltó la función y el uso del preservativo, ya que es un método de barrera para prevenir embarazos no deseados, pero también otras infecciones de transmisión sexual.

“El preservativo se les puede otorgar en cualquiera de las unidades de medicina familiar, pueden acudir a los módulos de medicina preventiva o directamente en el módulo de planificación familiar; sí requiere una asesoría pues entra el paciente y se le toman datos y ya se le entrega su dotación”, añadió.

Abiertos al público

El implante subdérmico es un método hormonal para mujeres

Finalmente, recordó que los módulos de planificación familiar del IMSS ya se encuentran activos tras la pandemia de Covid-19, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y con todas las medidas de prevención, para evitar contagios de Coronavirus.

“Puede acudir cualquier persona que esté interesada; incluso también realizamos asesorías, se les realiza un historial clínico y se escoge de manera conjunta el método que más se adecue a las necesidades del paciente”, concluyó.

