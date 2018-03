Planean  exportación masiva de miel, calzado y textiles

Jaime Tetzpa/Diario la Verdad

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de consolidar la Expo Comercio, con ventas generadas por más de 20 millones de pesos, los empresarios yucatecos se disponen a ‘invadir’ los mercados del norte del país con sus productos, ya que recibieron propuestas de por lo menos ocho entidades del país, para comercializar la miel, textiles, calzado y otros insumos como la hoja de plátano.

Durante su participación en la Mesa de Redacción del Diario La Verdad de Yucatán, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Juan José Abraham Daguer, destacó que la Expo se ha vuelto un referente comercial, no sólo en el sureste del país, ya que ha atraído la atención de comerciantes del centro y norte de la República, así como de Houston, Texas y una delegación de Belice.

¿Cuáles son los resultados de la Expo Comercio?

Estimamos que se generaron ventas por 20 millones de pesos. Participan dos tipos de expositores; los que realizan la venta de su producto durante el evento y los que además de eso llaman la atención de los distribuidores. En esta edición recibimos ofertas interesantes de varios estados de la República, entre los que podemos contar a la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Tabasco, Quintana Roo e incluso Chiapas. En lo que se refiere a extranjeros tuvimos la visita de delegaciones de Houston, Dallas y Belice, en donde tenemos relaciones comerciales muy sólidas.

¿Se logró romper la meta del año pasado?

Sí, afortunadamente tuvimos la visita de más de 300 mil personas en el pasado fin de semana. Estadísticamente el 82 por ciento de las personas que asisten adquiere algún producto o servicio, el restante 18 por ciento busca opciones de negocio y es ahí en donde se concentran los distribuidores. Vale la pena aclarar que algunos empresarios de otras entidades vinieron con el apoyo de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefoe), pero otros lo hicieron por su cuenta en busca de negocio.

¿Cuáles son los productos yucatecos que demandan?

Principalmente la exportación masiva de miel, calzado y textiles, aunque también en el rubro de emprendedores hubo mucha expectación y muestra de ello es la demanda de la hoja de plátano.

¿Consideras que el sector comercio es un importante motor de la economía yucateca?

Sí, y muestra de ello es que nos sumaremos al programa nacional del Buen Fin, que este año se realizará del 17 al 20 de noviembre, con la participación de más de 10 mil puntos de venta, en Mérida, en donde se ofrecen muchos descuentos y promociones.

¿En ese sentido la Profeco monta muchos operativos, se sienten acosados por sus inspectores?

No, porque llevamos una buena relación y le hemos pedido que antes de clausurar un negocio haya la oportunidad de corregir la anomalía que se haya cometido, pues no deseamos que pase con lo ocurrido con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que por no emitir correctamente las facturas clausuraron en lugar de conciliar.

¿Qué va a pasar con los comerciantes, si el SAT les negó la prórroga que solicitaron?

Como cámara empresarial tenemos que cumplir con la ley, de eso no hay duda, pero estamos conscientes de que lejos de agilizar el pago de los impuestos el gobierno federal ha hecho lo contrario, ya que la facturación electrónica 3.3 es muy complicada, sobre todo para el pequeño comercio porque los propietarios de la mayoría de los negocios son personas de la tercera edad que no entienden mucho de computación y aunado a eso renovar el software y hardware de contabilidad cuesta entre 20 mil y 25 mil pesos, dependiendo de tu giro comercial y la realidad es que muchos negocios no podrán cumplir con la obligatoriedad que entra en vigor a partir de uno de diciembre.