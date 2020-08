Placas no son esenciales, Mauricio Vila debe cancelar su cobro: Jubilados

Jubilados de Yucatán se suman a la exigencia ciudadana de cancelar cobro de reemplacamiento, debido a que “no hay dinero”.

Sin importar la fuerte crisis económica que atraviesa el estado, a partir del mes de septiembre el gobierno que encabeza Mauricio Vila quiere hacer efectivo el reemplacamiento vehicular.

Rechazan jubilados el cobro de reemplacamiento vehicular

A partir del día primero del mes de septiembre se iniciarán de manera obligatoria los trámites para el reemplacamiento 2020 y la regularización vehicular,

Hasta ahora el canje de placas se encuentra suspendido como medida preventiva para evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19.

Por redes sociales jubilados arman campaña contra el cobro de placas

Pero ante la cercanía del plazo fatal, trabajadores jubilados, a través de redes sociales se sumaron a la solicitud ciudadana de cancelar el cobro de las nuevas placas, por lo menos en lo que queda del 2020.

“No hay dinero, la gente no tiene empleo y no hay ingresos para las familias, pero además las placas no son esenciales, por lo que el cobro se debe suspender” indicaron entre otros Juan Javier Pérez y Rosa Linda Ancona, que se identificaron como trabajadores jubilados.

Piden al gobernador Mauricio Vila, que considere que las placas no son esenciales

Si bien es cierto que algunos recibimos una jubilación, también es cierto que estos recursos solo alcanzan para medio comer, sin embargo la mayoría de las familias yucatecas están pasando por momentos económicos difíciles.

Muchísimos están sin empleo y sin recursos y lo poco que pueden hacer, lo usan en alimentar a sus familias, no están pensando en pagar placas, indicaron.

En los días previos legisladores, senadores, dirigentes partidistas y representantes de agrupaciones civiles se han pronunciado porque el gobernador Mauricio Vila acceda a cancelar el cobro del reemplacamiento.