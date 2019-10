“Piedra de Agua” de Conchi León se despide con una función especial

Piedra de lluvia es una obra teatro de actores, títeres y objetos. Personajes inspirados en la cultura maya, recreando rituales y leyendas con voces sabias que enseñan a niños y adultos a cómo cuidar su sombra, alejar a los vientos malignos, descubrir aluxes y oír a la naturaleza.

Se hacen presentes historias, muchas contadas por nuestras abuelas, como la del way pec, el xoch (pájaro que anuncia la muerte), la mujer sin cabeza y varias más. En esta última versión actúan Teo Flores, Addy Teyer y Rodrigo Matos, con música en vivo de Fernando Sanginés.

La obra presenta personajes inspirados en la cultura maya, recreando rituales y leyendas con voces sabias que enseñan a niños y adultos a cómo cuidar su sombra, alejar a los vientos malignos, descubrir aluxes y oír a la naturaleza.

Conchi León describió a La Verdad su propia obra con estas palabras: “Cuando era niña, mi abuela me contó estas historias; por ella me soñéì escritora, ya de grande, convencíì a un grupo de actores, títeres, músicos y cantantes para contártelas hoy”, y continúa, “Tal vez tú no has pensado qué vas a ser de grande, no importa, lo importante es que tengas claro que niños o grandes, todos tenemos derecho a que nos cuenten muchas historias; porque ellas nos divierten y pueden hacer y temblar el corazón”.

Conchi León, la creadora de esta interesante puesta en escena.

Conchi León, es una de las dramaturgas, directoras y actrices más destacadas de México. Está diplomada en Dirección de Teatro para Niños y Literatura, Protocolo, Periodismo y Dramaturgia. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de arte, Conaculta-Fonca.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Piedra de lluvia presentará la última función de este año, el próximo sábado 26 de octubre a las 6:00 p.m. en Teatro Casa Tanicho (66 x 41 Centro).

Su obra más difundida es “Mestiza Power”, que es parte de la antología didáctica de teatro mexicano, que compila lo más representativo del género en nuestro país de los últimos veinte años. Está traducida al inglés, por The Lark Play Development Center. Recientemente presentó en Mérida su obra “La india maya”, con gran éxito en la Temporada Olimpo y en el festival Wilberto Cantón.

Ricardo D. Pat