Piden reconstrucción de escuela en Mérida por riesgo de colapso

Integrantes de la Sociedad de Padres de Familia y el comité de La Escuela es Nuestra de la Primaria Zamná, ubicada en la colonia Cordemex de Mérida, realizaron una manifestación por la falta de mantenimiento y riesgo de colapso de dicha institución.

Desde las 7 de la mañana los niños llegaron como todos los lunes a tomar sus clases, pero se toparon con una reja encadenada debido a que los representantes de ambos frentes, decidieron que los menores ya no volverán a entrar a las aulas hasta que sean reparadas.

Denunciaron que a lo largo de siete años, han enviado distintos oficios a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), en el que solicitan la intervención de algunos techos que se están resquebrajando, paredes que se mueven o con grietas de hasta tres centímetros de reparación y columnas cuyas bases ya no llegan al suelo.

“Queremos la reconstrucción inmediata de la Escuela Zamná, se está derrumbando, son muchos los salones que desde hace años presentan grietas en las trabes, en las columnas, en los techos, en los cimientos, no es posible que los niños sigan tomando clases en esas circunstancias”, expresó Julieta Vázquez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia y el Comité de Participación Social.

La madre de una alumna de dicha escuela primaria indicó que en meses pasados realizaron un recorrido con especialistas en construcción, quienes constataron los daños en las estructuras y recomendaron la reconstrucción de cuando menos cuatro aulas donde las niñas y niños toman clases, porque “en cualquier momento” se pueden derrumbar.

“Esto ya no es posible, desde 2015 las diferentes directivas (del comité) hemos hecho trámites a través de la Segey, nos dirigimos al ex gobernador Rolando Zapata y también al gobernador actual, el licenciado Vila y no hemos recibido respuesta”, abundó.

Julieta Vázquez recordó que la Escuela Primaria Zamná cuenta con 54 años y hasta el momento no se han realizado mejoras estructurales. Las autoridades están enteradas de la situación y señalan que la escuela está focalizada, pero no cuentan con presupuesto para su reconstrucción.

Aún así, insistieron en solicitar la construcción de 17 aulas nuevas con todos los servicios e instalación de ventanas y ventilación, rampas para accesibilidad universal, una biblioteca, áreas deportivas y un domo.

Años de solicitudes

Padres manifestándose para la reconstrucción de la escuela primaria Zamná

Por su parte, la directora de la escuela primaria, Mirna Herrera Salvador, explicó que desde el 2015 enviaron oficios a la dependencia estatal sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta favorable a la solicitud de la reconstrucción.

“Desde que yo llegué a esta escuela hace nueve años hemos gestionado la mejora, pero hasta la presente fecha no se ha logrado, nos dicen que lo prioritario es el agua, la energía y los baños”, explicó.

La directora de la escuela con clave 31DPR03871, cuya matrícula escolar asciende a 332 alumnos, indicó que cada año envía al menos tres documentos en donde recuerda la situación y solicita la intervención de constructores para reparar el edificio.

Al lugar acudieron representantes de la Segey, encabezados por la directora general de Educación Básica, Linda Basto Ávila, así como el supervisor de la zona, Delio Peniche y el representante del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefey), Luis Jorge Montalvo.

Dichas autoridades solicitaron una reunión con los representantes de los padres de familia, misma que en la que participaron Julieta Vázquez, Dora Rodríguez, Talina Tornel, Alejandro Pérez y Yulisa Pech. La junta se llevó a cabo en las canchas públicas ubicadas a un lado de la escuela, ya que los padres no accedieron a abrir la primaria.

A las afueras de la misma, colocaron lonas y pancartas que señalaban el riesgo de colapso por el cual se decidió cerrar y colocaron cadenas con candados en ambas rejas.

También te puede interesar: Cierre de Escuelas de Tiempo Completo afectará a 86 mil alumnos de Yucatán

Ordenan reparación

Cerraron la Escuela Primaria Zamná

Al respecto de dicha manifestación, el titular de la Segey, Liborio Vidal Aguilar, aseguró que el gobierno ha invertido “una gran cantidad de millones de pesos” a través del Idefey para reparar escuelas, teniendo como prioridad la luz, el agua y los baños funcionales.

“Sin duda tienen razón los padres de familia, ya dio instrucciones el gobernador, mañana se estará haciendo el levantamiento para escuchar al Idefey y con base a eso entrar a hacer una reparación de fondo a esta escuela”, aseguró el secretario.

Durante las obras que sean necesarias realizar, Vidal Aguilar mencionó que buscarán algún lugar en donde los niños puedan tomar sus clases para que no se interrumpa el ciclo escolar, entre las que se encuentran escuelas cercanas y una casa de la cultura.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram