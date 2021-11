Piden que haya productos gratis para la menstruación en escuelas de Yucatán

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, presentó hoy una iniciativa que busca reformar la Ley de Educación de Yucatán, para que se garantice la entrega gratuita de productos para la menstruación, como lo son toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y demás productos en las escuelas públicas del Estado.

El proyecto también contempla incluir dentro de los fines de la educación, el fomento a la educación menstrual por parte de las autoridades, con la finalidad de dotar a las y los maestros las herramientas necesarias que les permita conocer los aspectos de una correcta higiene y gestión menstrual, así como normalizar este proceso natural.

La menstruación se ha estigmatizado a lo largo de los años en Yucatán.

Señaló lo anterior porque la falta de información que prevalece en Yucatán y en México, han colocado a la menstruación como un tabú, un tema del que es incómodo hablar, por los prejuicios que la sociedad ha formado en torno a este proceso natural de las mujeres, del cual aún es complicado que se hable dentro de ciertos núcleos familiares.

“Es nuestra obligación como representantes de la ciudadanía e integrantes de esta legislatura, abordar este tema con perspectiva de género, toda vez que la estigmatización de la menstruación no ha permitido implementar acciones que generen condiciones dignas para las yucatecas en edad menstruante”, mencionó la legisladora local.

Menstruación no debe ser estigmatizada en Yucatán

La iniciativa es que en Yucatán se dote de productos para la menstruación en escuelas de Yucatán.

Agregó que el objetivo principal de su iniciativa es dotar a niñas, adolescentes y personas menstruantes de los productos necesarios para poder acceder a la educación en igualdad de condiciones y, por otro lado, reforzar dicha medida implementando la inclusión de pláticas y talleres informativos en el sistema educativo de Yucatán.

“No tener acceso a toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y demás productos de higiene, así como información adecuada y atención médica especializada, sumado al estigma social sobre la menstruación, aumenta las probabilidades de ausentismo y deserción escolar, así como infecciones y precarización económica”, explicó la legisladora.

Gómez Herrera mencionó que esta iniciativa no genera un impacto presupuestal en el entendido que no afecta los programas de las dependencias y entidades, ya que no se establecen destinos específicos del gasto público y las actividades adicionales a la autoridad educativa y lo planteado queda entre lo que concierne a la educación.

