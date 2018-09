Piden no eliminar programa de educación para municipios de Yucatán

Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Yucatán adscritos a Educación Inicial no Escolarizada, se manifestaron para expresar su inconformidad contra las maestras Guadalupe Quetzal Hoil y María Lourdes Bojórquez Tejera, coordinadora estatal de Educación Inicial no Escolarizada quienes implementaron una restructuración por la que desaparecen una plantilla de 16 trabajadores con plaza y 186 promotoras educativas con lo que más de 300 madres, padres y cuidadores ya no tendrán educación inicial para sus hijos.

Representantes de promotoras educativas del programa expresaron a las afueras del Palacio de Gobierno el temor que desde el mes de agosto tienen después de recibir un aviso proveniente de la directora de Educación Básica y de la directora de Educación Inicial y Escolar, en el que les informaban sobre la disolución del programa a pesar del gran impacto que éste tiene en las comunidades de Yucatán.

“Más de 5 mil familias reciben este beneficio y la maestra Guadalupe lo quiere quitar, según ella para ahorrar ciento ochenta y seis mil pesos al mes, pero eso es ilógico pues este programa no le cuesta al estado ya que viene de recurso federal”, comentó David Novelo Santana, supervisor de programa.

“Nosotros atendemos con muy pocos recursos, pues a las promotoras sólo se les da un apoyo de mil pesos mensuales, que realmente no es nada. Son 290 promotores que atienden los 106 municipios del estado y el recurso viene a nivel federal por lo que no entendemos por qué lo quiere cerrar; solo quiere dejar a 186 promotoras y a los demás reubicarlos en plazas que nada tiene que ver con los contratos”, agregó.

Dicho programa de educación inicial tiene como objetivo atender a las comunidades rurales e indígenas con un grado de marginación y rezago social a través de la capacitación de madres y padres de familia, así como personas con deseo de aportar a sus localidades para enriquecer las prácticas de crianza que promuevan el desarrollo integral de los menores de 4 años, además las mujeres que ejercen como promotoras son en su mayoría voluntarias de la misma comunidad.

_Eliza Ongay