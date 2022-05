Piden mesa de diálogo sobre reforma a Ley del ISSTEY en Yucatán

Personas jubiladas y pensionadas del Yucatán realizaron una manifestación en contra de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), al considerar que vulnera los beneficios para su retiro y el de los trabajadores que siguen en activo.

A las afueras del Centro de Convenciones Siglo XXI, cerca de una decena de personas de 60 años y más, solicitaron una reunión con el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien se encontraba encabezando un evento cerrado al interior de dicho recinto, así como con la directora de dicho instituto, María Isabel Rodríguez Heredia.

Aseguraron, lo único que buscan es certeza y certidumbre de su futuro y el de sus compañeros en activo, debido al quebranto del ISSTEY, admitido por el propio gobernador.

“Queremos que esto se defina, lo que vaya a suceder, que nos den certeza jurídica sobre qué es lo que pretenden con el ISSTEY, qué es lo que van a hacer, para asegurar que nuestras jubilaciones y pensiones estén seguras, nada más eso queremos”, mencionó la maestra Elmy Rosa Sosa Novelo, quien por 32 años prestó servicios educativos al estado.

Afectaciones

Trabajadores jubilados buscan diálogo con el gobrnador de Yucatán y la directora del ISSTEY

Entre las afectaciones que señalaron derivadas de dicha modificación a la Ley del ISSTEY, la ex educadora indicó que en cuanto a los aproximadamente 25 mil trabajadores activos, se les aumentarán la edad de jubilación hasta los 65 años y perderán el seguro de cesantía para que se jubilen después de 20 años de servicio.

Acerca de las jubilaciones y pensiones de las 7 mil 850 personas que cobran esta prestación, Sosa Novelo aseguró que se busca cambiar la medida de cotización, de salarios mínimos a UMAs, con lo que el aumento anual sería mínimo.

“No somos responsables de este quebranto, los jubilados no nos gastamos ese dinero, las malas administraciones, los latrocinios de los gobiernos anteriores y tampoco somos lo indicados para denunciar, los únicos que tienen las armas son el gobernador, la directora del ISSTEY y los legisladores locales”, agregó.

Reiteró que lo único que buscan los pensionados es diálogo para saber qué pasará con estos derechos adquiridos por su servicio al estado y hasta que no se les presente una alternativa que no modifique las prestaciones brindadas, no dejarán de manifestarse en las calles de la ciudad.

“Si nos dicen a ustedes no se les toca, porque dejamos los derechos adquiridos, pues se acaba esto, ni una entrevista más, dejamos la calle y nos vamos cada quién a nuestras casas”, comentó la maestra jubilada.

