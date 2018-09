Piden justicia por directora que destapó corrupción en preescolar de Mérida

A casi un mes de iniciar el curso escolar 2018-2019, irregularidades suscitadas en la administración pasada del plantel de preescolar “Un Mundo Feliz”, ubicada al poniente de Mérida, fueron señaladas por cuerpo docente, administrativo y manual, lo que derivó en señalamientos de corrupción que dividió a padres de familia.

Como ha señalado Grupo Editorial La Verdad esta situación se dio tras evidenciar circunstancias que vulneraban y denigraban a los colaboradores de la institución educativa en Mérida, esto por parte de la exdirectora. Luego de dos días de zozobra y molestia por parte de padres de familia, el centro educativo ha trabajado con normalidad y sin ningún contratiempo que afecte a los infantes.

Asimismo, docentes y padres de familia del plantel han respaldado de manera unánime que dejen laborar a la actual directora, Ana Josefina Sánchez Cordero que acaba de entrar en funciones, ya que, han dicho, no se debería evaluar el desempeño de una persona en tan pocos días, luego que se le diera un cargo que conlleva tanta responsabilidad.

“Cuando una persona es honesta, siempre va a estar en la lucha porque se diga la verdad; nosotros este tiempo que estamos viviendo, y se lo dije a la directora, porque sabía que le decía las cosas que pensaba. Cada uno tiene diferentes personalidades, buscamos la mejor manera de llevar esta carga que nosotros vivimos; pero aquí estamos para decir cómo se dieron las cosas”, explicó una docente en el anonimato.

“El hecho no es denunciar por denunciar, sino que el hecho es decir la verdad. Queremos decir con esto que lo que queremos es trabajar, que no callen, que se atrevan. Se trata de la dignidad que le das al otro. Hay que unirnos y hablar para tener paz y dignidad, no podemos trabajar cuando un maestro no tiene la motivación de ir a su escuela, porque está siendo atacado, difamado, y eso daña la integridad y no hay que perdernos el respeto de los unos a los otros”.

Así mismo, es de mencionar que tras las denuncias que ha dado a conocer La Verdad Yucatán, algunos padres de familia se han comunicado a la redacción de este periódico para exigirle a las autoridades que dejen laborar a la actual directora y sancionar a la responsable de esta situación, su antecesora.

Lo anterior, según ellos, se debe a que les parece una injusticia que una directora sea evaluada en tan sólo 15 días.

_Eduardo Uc