Piden jóvenes cabildos con transparencia

Llamado de ‘Wikipolítica Yucatán’ a dar voz y voto a las nuevas generaciones en sesiones

Que sean abiertas y con voz para los ciudadanos, que tengan que exponer temas públicos relacionados con las obras y aplicación de recursos, fue la petición externada por jóvenes integrantes de la agrupación ‘Wikipolitica Yucatán’, quienes ya han participado en campañas como ‘Sin voto no hay dinero’. Adrián Gorocica Rojas, Bricia Guzmán Chávez, Silvia Chi Cervera y Juan Cruz Tut, entre otros explicaron que aunque actualmente en concreto en el Cabildo de Mérida hay asistencia de ciudadanos a las sesiones, estos no van en forma activa, sino sólo para presenciar el desarrollo de la sesión. Los jóvenes entregaron una iniciativa al Ayuntamiento de Mérida para que se analice la posibilidad que las sesiones ordinarias de cabildo sean abiertas a la ciudadanía en general y para ello se tendrá que reformar el reglamento de Gobierno interno, esto ante la falta de inclusión en las decisiones relevantes. ‘Cabildo Abierto’ es el nombre de esta propuesta juvenil y que pretende dar voz a las personas para que puedan plantear dudas e inquietudes acerca de los programas que se aprueban o desaprueban en las sesiones de cabildo.Además de la iniciativa, los muchachos indicaron que Mérida debe gobernarse con una verdadera política de austeridad y transparencia, es necesario contar con un gobierno abierto y receptivo que genere confianza a la población. ‘Un gobierno que corte de tajo esa separación que ha hecho entre el sur y el norte, que acabe con la xenofobia, que reoriente el crecimiento y que en forma gradual y en proporción al crecimiento de la población, los servicios más básicos vayan en aumento también para garantizar la calidad de vida de los habitantes’, pidieron. Propusieron se publique el orden del día y la actuación de las comisiones para que las personas tengan información cierta y oportuna para analizar y participar en las decisiones, porque las grandes decisiones que se han tomado, se han hecho de manera unilateral, citó como ejemplos los casos, de la multa por las luminarias; la aprobación de cambio de uso de suelo en un fraccionamiento del poniente donde había un predio para un parque y ahora se construye una gasolinera y muchas decisiones más que afectan a la población.Como ejemplo que la cerrazón de algunos alcaldes y regidores para abrir las sesiones de cabildo, pusieron lo ocurrido en el municipio de Dzidzantún, donde el presidente municipal ordenó exterminar a la población canina callejera con dosis de veneno, y cuando una organización local protectora de los derechos de los animales intentó participar en la sesión de Cabildo para expresar su rechazo a la medida, halló que solo fue una reunión a la que los demás regidores, con excepción de uno que no estuvo de acuerdo, acudieron solo para firmar la propuesta del alcalde, sin discutir con bases el tema de forma suficiente. Y como éste, de acuerdo con las investigaciones de los jóvenes, funciona la mayoría de los cabildos de los 106 municipios.‘Lo que busca la iniciativa ‘Cabildo Abierto’ es precisamente que la ciudadanía que se ve afectada con las decisiones de un gobierno, participe activamente en las sesiones edilicias’ Juan Iván Cruz Tut Activista juvenil10 artículos del reglamento interno de los ayuntamientos piden que sean reformados