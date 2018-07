Piden industriales a políticos celebrar hasta tener resultados oficiales

Los Industriales Yucatecos a través de su Presidente Juan Manuel Ponce Diaz consideran que debemos Felicitar a toda la sociedad y autoridades por la ejemplar jornada electoral del pasado 1 de Julio, en la que la sociedad Yucateca dio muestra de participación y civilidad, hacemos un llamado para que todos los actores de la misma fomenten y respeten el Estado de Derecho y, con serenidad, esperemos los resultados que debe emitir la autoridad electoral en los tiempos marcados para tal efecto.



Pedimos a la sociedad estar atenta a la información emitida por los organismos institucionales y no dar espacio a la información falsa y de mala fe que ha estado circulando por redes sociales y diversos medios en las que se denosta a la autoridad electoral y a las instituciones que tienen a su cargo la calificación de la elección. En un país de instituciones son a estas a quienes debemos recurrir para calificar resultados y dirimir diferencias.



Pedimos a los dirigentes y miembros de los partidos políticos esperar a los resultados finales así como respetar la voluntad de la mayoría que ya fue expresada en las urnas. Asi mismo les pedimos llamar a la civilidad y el orden a sus correligionarios y fomentar un ambiente de colaboración para que el proceso se desarrolle igual a como fue la jornada del 1 de Julio, en paz y armonía





En este momento todavía no contamos con resultados oficiales por lo que debemos esperar a que se termine el conteo en los distritos y se pueda tener un resultado final. Si bien el conteo rápido y el PREP, publicados por el IEPAC, marcan tendencias es necesario esperar a tener el resultado de los conteos; por lo que, mientras esto no ocurra, pedimos a todos los que participaron en el proceso electoral eviten hacer declaraciones respecto de los resultados para continuar en un clima de paz y orden.



Los Yucatecos hemos dado un ejemplo al resto del país de lo que es llevar a cabo una jornada electoral con muy buena participación ciudadana, la más alta del país; y en orden. Ahora demos el ejemplo de llevar todo el proceso con estricto apego a la ley y en armonía de la sociedad.